Украинские врачи-инфекционисты заявили о нехватке ресурсов и знаний в борьбе с коронавирусом COVID-19.

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Как рассказал "КП в Украине" заместитель главного врача Винницкой центральной районной клинической больницы Валерий Щербань, больше всего медиков беспокоит гарантия личной безопасности.

"Речь идет о средствах индивидуальной защиты – пока у нас есть разовые комбинезоны, халаты, но недостаточно респираторов третьего поколения. Только они дают гарантию – маски не защищают, в зоне заражения, где есть больные, они не подходят. А еще нужны средства индивидуальной защиты, которые не "парят", потому что медикам тяжело четыре часа, а иногда и больше, быть в них. Это как под воду идешь", – отметил он.

Больше всего медиков беспокоит гарантия личной безопасности

По словам врачей, инфекционные больницы должны находиться загородом.

"Когда во время пандемии мы читаем рекомендации, как заниматься сексом от Ульяны Супрун, это звучит как национальное оскорбление. За 29 лет независимости Украина должна была уже иметь многопрофильные инфекционки загородом, о которых говорили тогда, когда предусматривались техногенные и биогенные катастрофы", – подчеркнули они.

Такие больницы должен иметь каждый областной центр – с подготовленным персоналом.

"А не, как у нас теперь – за три дня делают из контрабасиста скрипача. Нас переучивают по онлайн-лекциям и картинкам в телевизоре, но здесь очень важен практический опыт – чтобы люди знали, с чем работают, и не боялись", – добавили медики.

Одна из главных проблем, по словам Щербаня, это уничтоженная структура санэпиднадзора. Страховая медицина так и не создана, а семейные врачи во время эпидемий, как показал опыт, не справляются – большая контактность. Некоторые из них сегодня на карантине, порой на карантин закрывают целые больницы.

"О какой безопасности мы можем говорить сейчас, если главный действующий персонал при карантинных инфекциях – это врач-эпидемиолог, который делает исследования и работает на месте? Санитарка и медсестра в противочумном костюме сама чумеет", – считает он.

Замглавврача выразил мнение, что в свое время нужно было не ликвидировать райбольницы, а только законсервировать их.

"Как себя сегодня чувствуют жители, например, нашего района, в котором 86 тысяч людей, потерявших свои райбольницы? Теперь они идут в городские больницы, которые уже в статусе инфекционных. Их надо не с колес запускать, когда уже все горит. Это медицинский штрафбат – когда выпускают с палкой на танк", – резюмировал Щербань.

Как писал OBOZREVATEL, украинские медики изо дня в день рискуют подхватить коронавирус в скорых, палатах и приемных отделениях, получая за это довольно сомнительную компенсацию.

Врачи-инфекционисты подвергают свое здоровье опасности, проходя ежедневную дезинфекцию после работы с пациентами, инфицированными COVID-19.

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