Инфекционист "запретила" принимать антибиотики при коронавирусе с важным уточнением

Карина Бондаренко Общество 14:35, 10.10.2020 Обновлено: 15:02, 10.10.2020

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предостерегла от приема антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции на амбулаторном уровне.

В эфире ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера она напомнила, что протокол лечения COVID-19 был обновлен и в нем применение антибактериальных лекарственных средств ограничено.

"Это не вирусное поражение печени, и не бактериальное, это вирусиндуцированное иммунное поражение легких. Поэтому антибиотики мы с профилактической целью можем назначать группам риска. Врачи хорошо знают эти группы риска. Рутинное назначение по амбулаторному этапу всех антибиотиков – этого делать не нужно", – подчеркнула Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, преподаватель одного из хмельницких вузов, писатель Богдан Теленько заплатил около 30 тысяч гривен за лечение от коронавируса, пока находился в стационаре. Он заявил, что власти дурят украинцев, когда говорят о бесплатном лечении.

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