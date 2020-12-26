Инфекционист предупредил об опасности массовых гуляний на Новый год

В ситуации эпидемии коронавируса накануне праздников Украине следует взять пример с Европы, где ввели ограничения на праздничные мероприятия.

Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV сказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "Решение властей – это решение властей, от них можно ожидать любых решений. Но давайте посмотрим на Европу, где на новогодние и рождественские праздники существенно ограничили количество мероприятий, запретив проведение массовых гуляний", – отметил он.

"Это достаточно логичное решение, особенно для города Киева, где в течение последних трех недель наблюдались существенно высокие цифры заболеваемости", – подчеркнул медик.

Курпита объяснил, что пребывание в толпе под открытым небом тоже может быть опасным. "Я бы хотел напомнить, что передача вируса происходит не просто в воздухе, а от человека к человеку. Чем более тесные контакты, тем выше риск заражения. В целом такой риск выше в закрытых помещениях, но на свежем воздухе он не нулевой".

"Поэтому я бы советовал всем по возможности избегать скопления людей. К этим скоплениям можно отнести и рождественские ярмарки, и возможные локации, где люди будут фотографироваться", – отметил врач.

Как писал OBOZREVATEL, начальник Главного управления столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан допустил, что в столице могут закрывать новогодние ярмарки, если на них не будет обеспечено выполнение санитарных правил.