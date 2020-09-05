Инфекционист: в конце сентября школы в Украине закроются, в ноябре будет, как в Италии

Ситуация с коронавирусом (COVID-19) в Украине с каждым месяцем будет ухудшаться.

Как сообщил в интервью "Главкому" руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю, инфекционист Андрей Александрин, учебные заведения в стране могут закрыться на карантин уже в конце сентября.

"Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, потому что хоть дети и не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются", – сказал он.

По словам Александрина, население "очень расслабилось", оно не доверяет центральной власти.

"Во-вторых, по моим наблюдениям, сейчас огромная проблема – внутриколлективные вспышки. Один больной человек пришел на работу в крупное предприятие, там почихал-покашлял, всех позаражал, и через несколько дней получил лабораторное подтверждение COVID-19. Вот вам и вспышка" , – отметил врач.

Он считает, что существенное ухудшение ситуации с коронавирусом будет уже через несколько месяцев.

"Я не хочу пугать, просто как инфекционист понимаю: в конце октября – в начале ноября мы получим точно такую ситуацию, которая была весной в Италии или Испании, когда в больницу будут свозить огромное количество больных, медики вынуждены будут из трех пациентов выбирать одного, чьи шансы на выздоровление высоки, и лечить его", – добавил Александрин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 7 сентября начнут действовать новые зоны адаптивного карантина из-за коронавируса.

Ранее ученые назвали вероятных распространителей COVID-19 в школах.