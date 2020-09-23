Инфекционист указала на характерные симптомы COVID-19 у детей

В период пандемии коронавируса любые проявления респираторных заболеваний могут быть его признаком. Однако у детей есть такие характерные симптомы новой болезни, как рвота и расстройство.

Об этом рассказала детский инфекционист из Кривого Рога, врач высшей категории Светлана Куницына, пишет ТСН. В остальном же, по ее словам, у детей практически такие же симптомы COVID-19, как и у взрослых: повышенная температура в трех четвертях зарегистрированных случаев и кашель в 60% случаев.

Куницына подчеркнула, что в целом дети болеют легче, чем взрослые пациенты. Поэтому проблемы с затрудненным дыханием, чувство нехватки воздуха и лихорадка у них диагностируются крайне редко.

Однако если родители заподозрили у ребенка коронавирус, то медик посоветовала не заниматься самолечением, а обратиться за консультацией к специалисту.

"Во время пандемии наличие всех других респираторных болезней не исключается. У ребенка повышается температура и появляется кашель. Естественно, родители обращаются к врачу. Я хочу сказать что детям, пока они ходят в школу или садик и не имеют контакт с подтвержденным случаем коронавируса, вряд ли врачи порекомендуют пройти обследование на коронавирусную инфекцию", – сказала инфекционист.

Что касается пациентов с признаками ОРВИ в целом, независимо от возраста, то, акцентировала внимание Куницына, и температура, и кашель, и насморк могут стать поводом для подозрений инфицирования коронавирусом.

"Есть такие публикации, где говорится, что до 80% случаев инфицирования коронавирусом – это стертые, бессимптомные или легкие формы и около 20% протекают в средне тяжелой и тяжелой форме. Если есть какие-то симптомы типа ОРЗ, они на фоне эпидемии, конечно же, должны расцениваться как потенциально возможная коронавирусная инфекция", – отметила врач.

Вместе с тем, убеждена она, наличие пандемии не исключает возможность заболевания другими респираторными инфекциями, включая вирусные и бактериальные.

"У кого-то есть симптомы, характерные не исключительно, а в основном для этого заболевания – лающий кашель. Для коронавируса очень специфичный симптом это – потеря обоняния. На самом деле ни при каких других респираторных заболеваниях этот симптом особо не наблюдается. Это специфичный симптом", – пояснила инфекционист.

"Сразу говорили, что насморка при коронавирусе нет, а сейчас мы видим, что это один из основных симптомов. Наличие насморка не исключает возможности наличия коронавирусной инфекции. Кашель – он может быть, а может и не быть. Температура тоже может быть разной – от нормальной до гипервысокой. Также присутствуют слабость утомляемость, сонливость. Даже начинается болезнь с того, что человек чувствует необъяснимую немотивированную другими причинами слабость", – добавила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк также рассказала, как можно приблизительно отличить ОРВИ от коронавируса. По ее словам, для COVID-19 характерны потеря обоняния и кишечные расстройства.