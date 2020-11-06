Инфекционист предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе

Прием антибиотиков в ранней фазе коронавирусной болезни (первые 5-6 дней) не просто нецелесообразный, а, как показали наблюдения, опасно вредный.

Кроме того, они никак не действуют на вирус, рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Игоревич у себя в Facebook.

"У каждого из нас в организме живут множество микроорганизмов – условно патогенных. При приеме АБ начинается массовая гибель бактерий и высвобождения в ткани и кровь липополисахаридов. Эти и другие компоненты бактериальной стенки и внутреннее содержание бактерий служат дополнительным стимулом для миграции иммунных клеток в ткань легких", – рассказал врач.

Все это приводит к нетозу и образованию тромбов, отек легких усиливается и состояние больного резко ухудшается. Таким образом пациенты самостоятельно или по назначению напуганного врача усугубляют ситуацию.

"Кроме того, бесконтрольный прием АБ, приближает страшную проблему популяции в целом: антибиотикорезистентность. Это сложное слово несет в себе тревожный месседж – если бактерии научатся защищаться от АБ – в будущем мы останемся беззащитными! Неэффективные лекарства – роковая плата за нерациональное использование серьезных препаратов", – предостерег инфекционист.

Он объяснил, что делать, если не наступает быстрое выздоровление и пациенту страшно. Первый шаг – это связаться с врачом и по его рекомендациям пройти обследование.

"Общий анализ крови, С-реактивный белок, прокальцетонин и рентгенография легких – несложный перечень исследований, которые дадут ответ, принимать АБ или нет. Эти обследования надо делать на 6-7 день болезни, при отсутствии положительной динамики. Если будет доказано наличие бактериального осложнения врач подберет вам необходимый антибиотик и определит схему приема", – отметил доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская предостерегла от приема антибиотиков при лечении коронавирусной инфекции на амбулаторном уровне.