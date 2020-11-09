Голубовская выступила за локдаун в Украине: инфекционист пояснила, почему это необходимо

Татьяна Гайжевская Общество 13:04, 9.11.2020 Обновлено: 13:43, 9.11.2020

Введение в Украине жесткого карантина или локдауна окажет существенное позитивное влияние на состояние заболеваемости коронавирусом в стране.

Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделала врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. "Это поможет нам остановить поток тяжелых больных, требующих интенсивной терапии", – пояснила врач.

"Я очень хорошо отношусь к идее локдауна в Украине", – подчеркнула она.

Отвечая на вопрос, как в таком случае быть с экономикой, которой может быть нанесен новый серьезный удар, Голубовская заметила: "Это уже к министру экономики, не ко мне".

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