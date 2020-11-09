Голубовская выступила за локдаун в Украине: инфекционист пояснила, почему это необходимо
Жесткие ограничительные меры помогут остановить поток тяжелых больных COVID-19 в больницах
В Минздраве пока что готовы лишь к введению "карантина выходного дня"
Введение в Украине жесткого карантина или локдауна окажет существенное позитивное влияние на состояние заболеваемости коронавирусом в стране.
Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделала врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. "Это поможет нам остановить поток тяжелых больных, требующих интенсивной терапии", – пояснила врач.
"Я очень хорошо отношусь к идее локдауна в Украине", – подчеркнула она.
Отвечая на вопрос, как в таком случае быть с экономикой, которой может быть нанесен новый серьезный удар, Голубовская заметила: "Это уже к министру экономики, не ко мне".
Как писал OBOZREVATEL:
С понедельника, 9 ноября, в Украине начало действовать новое карантинное зонирования. Все населенные пункты теперь разделены только между "красной" и "оранжевой" зонами.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил: жесткий карантин в Украине будет сложно пережить с экономической точки зрения, но в случае необходимости такие меры будут рассматриваться.
В МОЗ сообщили, что в Украине может быть введен "карантин выходного дня".