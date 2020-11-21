Инфекционист о ситуации в киевском стационаре: скорые безостановочно привозят больных, врачи сходят с ума от нагрузки

Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский объяснил, почему в условиях пандемии коронавируса в Украине так участились жалобы на работу больниц и медиков. А также критика в адрес чиновников Минздрава.

По его словам, стационары больниц, где спасают пациентов с COVID-19, переполнены и врачи не в состоянии принять украинцев, требующих обычной консультации или помощи из-за других проблем со здоровьем. Как все это выглядит изнутри стационара, он описал на своей странице в Facebook.

"Два этажа тяжелых больных. Мест немного. Дефицит кислородных коек. Скорые безостановочно привозят больных, которым надо внимательно заниматься. Но на дворе еще толпа людей, которые пришли просто на консультацию. Поскольку у них нет семейного врача или они совсем устали от лечения по телефону и самостоятельно приехали на осмотр. Потому интуитивно понимают, что что-то не так с таким дистанционным лечением. Они стремятся пообщаться с врачом и попасть на осмотр", – отметил медик, который выступает с критикой дистанционного лечения больных COVID-19.

По его словам, в таком случае стационарные врачи буквально разрываются и "сходят с ума" от нагрузки. Они постоянно отвлекаются на таких амбулаторных пациентов, но никому не отказывают.

В то же время истощенные семейные врачи "сходят с ума от бешеного количества телефонных разговоров". По мнению Дубровского, очень часто от лишних и неэффективных консультаций по телефону.

"Напуганные пациенты накручивают себя и врача, выдают эмоциональные жалобы за патологические. Семейный врач направляет на госпитализацию, а там "злые" инфекционисты отказывают – потому как принимают только тяжелые формы. Круг замыкается. Растерянный пациент не знает что делать. Жалуется, обижается..." – пояснил врач.

Скриншот поста Facebook врача Дубровского

Как сообщал OBOZREVATEL, врач Евгений Дубровский раскритиковал дистанционное лечение COVID-19 и предложил создать "ковидные амбулатории".

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