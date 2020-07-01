Новых волн коронавируса в Украине не будет: инфекционист пояснил рост количества больных

Увеличение количества заражений коронавирусом в Украине не является катастрофой в масштабах страны.

Такой рост прогнозировался еще весной, это "стратегический план". Об этом во время эфира на телеканале Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев.

"В масштабах Украины никакой катастрофической ситуации пока нет. Есть большие различия между областями. Есть регионы, где более напряженная ситуация, у них не хватает коек. Но есть те, в которых остается много свободных мест", – сказал он.

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Врач добавил, что в Украине еще с весны прогнозировалось подобное развитие событий и предпринимались определенные меры для подготовки медицинской системы – готовились больницы второй волны.

"У нас с самого начала был такой план: если в больницах первой волны будут заканчиваться койки, тогда будут подключаться определенные больницы второй волны. Все это по плану, который был разработан еще весной", – сообщил он.

Вместе с тем инфекционист подчеркнул, что в сложившейся ситуации в Украине говорить о второй волне COVID-19 неуместно.

"Мы говорили о второй волне еще весной, когда думали, что у нас летом будет спад заболеваемости, а осенью – снова подъем. Сейчас мы видим, что лето уже в разгаре, но никакого снижения заболеваемости у нас нет. Думаю, что уже не будет волн, а будет какая-то определенная заболеваемость", – подытожил Жигарев.

Как писал OBOZREVATEL, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний Майк Тилдесли с Уорикского университета (Великобритания) озвучил прогноз, согласно которому вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября текущего года.