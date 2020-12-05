Инфекционист дал прогноз по срокам эпидемии коронавируса в Украине

Эпидемия коронавируса в Украине может существенно утихнуть к сентябрю 2021 года. К тому времени в стране должна сформироваться "иммунная прослойка".

Такой прогноз в блиц-интервью OBOZREVATEL озвучил врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский. "Я надеюсь, что мы относительно благополучно войдем в следующую осень", – сказал он.

По его мнению, к сентябрю 2021 года большая часть населения Украины переболеет коронавирусом, еще часть вакцинируется.

"С учетом того, что много людей переболеет, кто-то привьется. К сентябрю 2021 года может быть сформирована определенная иммунная прослойка, которая погасит накал эпидемии", – спрогнозировал медик.

Отвечая на вопрос, будет ли массовая вакцинация от COVID-19 в Украине эффективной, если 40% граждан откажутся от нее, о чем свидетельствует проведенный соцопрос, врач заверил, что этот факт не должен сильно осложнить ситуацию.

"С учетом того, что значительная часть болеющих переносит инфекцию бессимптомно, можно прогнозировать, что через полгода значительная часть потенциальных "отказников" уже переболеет", – пояснил он.

Полную версию блиц-интервью с Алексеем Галимским скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины внес вакцины от коронавируса в перечень лекарственных препаратов, которые освобождаются от уплаты налогов и пошлин.