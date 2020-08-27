Инфекционист назвал основные факторы, которые привели к вспышке COVID-19 в Украине

Врач-инфекционист Андрей Алферов считает, что на такое интенсивное распространение коронавируса в Украине сейчас повлиял летний сезон.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Украина 24". Специалист обратил внимание на увеличение посещаемости пляжей и работу ночных клубов.

Алферов подчеркнул, что сейчас ситуация с заболеваемостью в стране хуже, чем два месяца назад. Также стало больше тяжелых больных.

"Ситуация сейчас хуже, чем два месяца назад, больных больше по сравнению с началом лета, например, тяжелых больных тоже больше. Я считаю, что на распространение заболевания влияет как раз летний сезон, увеличение посещаемости пляжей, моря, тех самых ночных клубов", – отметил инфекционист.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 27 августа в Украине официально были подтверждены 112 059 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1974 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 2403 человека, а 54 217 пациентов полностью побороли болезнь.

Напомним, что из-за роста количества больных коронавирусом в карантин в Украине продлили до 31 октября.