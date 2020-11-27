Инфекционист назвал главное условие успеха локдауна

Решение о карантине выходного дня было в большей мере политическим. После локдауна заболеваемость снова может резко возрасти, если власть не установит диалог с обществом.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин. "Изначально затея с карантином выходного дня была не совсем профессиональной. Мне кажется, это больше политическое решение", – заявил он.

По словам медика, карантин выходного дня не имел смысла в ситуации, когда не сработал адаптивный карантин, который действует в Украине сегодня.

"Это говорит о том, что COVID-19 – не медицинская, а социальная проблема. Более того, это проблема поведенческая", – заметил врач. Он объяснил это ошибками на уровне государства, в частности, отсутствием информационной кампании и надлежащего контроля за выполнением карантинных требований.

Как убежден Александрин, население будет игнорировать требования локдауна, поскольку не доверяет власти после весеннего жесткого карантина. Он может быть эффективным лишь при условии, что власть сумеет донести до общества цель такой меры.

"Обществу предлагают принять полный локдаун, но никто не объясняет, что будет сделано за это время, на какие вопросы мы должны ответить", – подчеркнул Александрин. Пока такой диалог общества и власти не будет установлен, локдаун не принесет ожидаемого результата и заболеваемость после него продолжит стремительно расти, уверен врач.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о двух сценариях развития ситуации с коронавирусом в Украине. Если каждый гражданин уйдет на "личный карантин", снижения заболеваемости можно достичь уже к середине декабря, сказал он.