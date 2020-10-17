Инфекционист: в ноябре могут вернуть жесткий карантин в Украине, есть два выхода из ситуации с COVID-19

Лекарство от коронавируса может использоваться только с важными оговорками, его нельзя будет купить в обычной аптеке. А прививаться российской вакциной от COVID-19 сегодня означает экспериментировать с собственным здоровьем.

В ноябре в Украине может быть введен жесткий карантин. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита.

– Десять вакцин от коронавируса находятся на заключительном этапе испытаний, заявила ВОЗ. Ранее там утверждали, что вакцина будет готова к концу года. Насколько вероятно, что вакцина действительно появится скоро?

– Десять клинических исследований проводят относительно вакцины на третьей стадии исследования, но на последнем заседании комитета ВОЗ, который оценивает готовность, подтвердили, что вакцины не будет до конца текущего года.

Поэтому можем ожидать вакцину в начале 2021, а в Украине, соответственно, не раньше мая-июня.

– А насчет российской вакцины? Народные депутаты поднимают вопрос, нужно ли ее заказывать в РФ, стоит ли использовать. Каково ваше мнение?

– Как российская вакцина, так и китайская вакцина находятся среди тех десяти кандидатов, о которых вы сказали. На данный момент мы не имеем подтвержденных результатов этого исследования. И самое главное – не понятно, каков дизайн этого исследования.

Поэтому пока рано говорить о ее эффективности или возможности использования в широком масштабе.

– А о ее безопасности мы можем говорить уже сейчас?

– Нет. Именно третья стадия исследования и должна подтвердить, безопасна эта вакцина или опасна.

– Если кто-то из наших соотечественников захочет таки получить российскую вакцину, каким рискам они могут себя подвергать?

– Сейчас вакцина Российской Федерации получила регистрацию именно для проведения исследований. Поэтому, если кто-то из граждан готов присоединиться к этим исследованиям, это их право, но это точно не должно быть политикой государства Украина.

"Россия не публикует промежуточные результаты исследований своей вакцины, и это вызывает беспокойство"

– Риск для их здоровья можно определить или нет?

- Мы не знаем. Мы знаем только данные, которые публикуют западные компании. В частности, компания AstraZeneca прекратила испытания своей вакцины, поскольку у одного из участников возникло воспаление спинного мозга. Было ли это связано с вакциной или нет, пока ответа нет. Сейчас компания вроде бы возобновила исследования, но очень тщательно проводит отбор участников.

Если говорить о российской вакцине, то мы не имеем таких данных. Они не публикуют промежуточных результатов исследований своей вакцины, и это вызывает наибольшее беспокойство среди ученых.

– Министр Степанов заявил о том, что лекарства от коронавируса появятся в Украине в течение недели. Он имел в виду препарат ремдесивир. Его действительно можно назвать лекарством от коронавируса?

– Это лекарство, которое было разработано американской компанией Gilead. Они получили разрешение на использование от американского и европейского медицинского агентств, но с определенными оговорками.

Его можно использовать как крайнее средство при лечении тяжелых больных. Если у украинских врачей появится такая возможность, это хорошо, но все регуляторы отмечают, что нужно очень тщательно следить за состоянием больного.

– То есть это не будут лекарства, которые можно свободно купить в аптеке?

– На данный момент, насколько мне известно, эти лекарства поставляются исключительно в больницы. Они не продаются в обычном обращении. Есть не только производители, выпускающие оригинальные лекарства. Есть производители, которые выпускают и генерические формы этих препаратов. Но они поставляются исключительно в госпитальный сектор.

– Главный санитарный врач, господин Ляшко сказал, что карантин в Украине должен быть, как минимум, до конца года. Как думаете, какие шансы, что после новогодней ночи в Украине будет смягчение карантина? Возможно, даже ситуация с коронавирусом стабилизируется? Или наоборот ухудшится?

– Я думаю, что это более реалистичные прогнозы – в течение ноября и декабря у нас будет нарастание, и будет ухудшение эпидемической ситуации. А стабилизация, наверное, придется на февраль-март следующего года.

– Если карантин до 31 декабря будет в таком виде, в каком мы его видим, насколько эффективно эти меры будут работать на предупреждение распространения вируса? Или все-таки нужно их ужесточить?

– Есть два выхода из этой ситуации. Действительно, для того, чтобы прервать цепочки, нужно объявить жесткий карантин или усилить тестирования и оставлять адаптивный карантин. Но для этого Украина должна делать, как минимум, 100 тысяч тестов в день. Это достаточно большое количество для Украины. Я не уверен, что наши способности позволят это решить.

Поэтому в ноябре месяце я бы ожидал жесткий карантин, который будет объявлен правительством на фоне ухудшения эпидемической ситуации.

"В течение ноября и декабря будет ухудшение эпидемической ситуации"

– Сообщается, что увеличилось количество пневмоний. Можем ли мы говорить, что это как раз коронавирус? Или это связано с какой-то сезонностью?

– Пневмония является проявлением коронавируса. Те слова министра я бы интерпретировал как то, что у нас увеличивается количество людей, имеющих клинические признаки пневмонии, но мы не можем их быстро обследовать и тестировать, чтобы убедиться, это COVID-19 или не COVID-19. Поэтому врачи должны были бы рассматривать их как потенциальный COVID-19.

– Сезон гриппа вот-вот должен начаться. Как различить симптомы COVID-19 и гриппа?

- К сожалению, нет признаков, которые бы четко сказали, что это коронавирус или грипп. Для этого может быть проведено только тестирование. Но оба заболевания являются потенциально опасными.

При этом есть и хорошая новость. От гриппа есть вакцина, и поэтому я призываю украинцев все-таки вакцинироваться от гриппа, продемонстрировать, что мы живем в европейской стране и можем защищать себя.