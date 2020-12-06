Инфекционист Галимский: с вакцинацией от COVID-19 в Украине будут большие проблемы

Применение вакцины от коронавируса в Украине может столкнуться с несколькими серьезными проблемами. Прежде всего, в стране нет оборудования, в котором можно было бы хранить и перевозить вакцину при температуре -70 градусов.

Есть основания предполагать, что иммунитет к коронавирусу у людей, которые перенесли его, может сохраняться больше 6 месяцев, и вакцинация для них может не понадобиться. Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.

Приводим прямую речь медика.

В чем главная проблема вакцинации от коронавируса в Украине

Такие вакцины у нас никогда не применялись. Все поставляемые сейчас вакцины для плановых прививок имеют температурный режим хранения +2… 6 градусов. Абсолютное большинство вакцин, которые мы применяем, запрещено даже замораживать.

По предварительно обнародованной Pfizer и BioNTech информации, их вакцина в режиме +2…+6 градусов может находиться не более 5 суток, то есть непосредственно перед использованием. Все остальное время – при температуре -75…-80 градусов.

Такого оборудования, таких холодильников у нас нет: их нет ни на областных базах, ни тем более в поликлиниках на уровне семейных врачей. Там обычные бытовые холодильники с температурой в морозилке до -6…-12 градусов. В стационарных учреждениях есть холодильники для хранения плазмы крови, но и они выдают максимально -40 градусов. Промышленные рефрижераторы, которые возят мясо, тоже не дают более низкую температуру.

В регионах точно нигде нет холодильников с температурой -75 градусов. Что касается Киева, то я не слышал, чтобы и здесь были такие.

Поэтому первая проблема – решение вопроса логистики. Это же не только хранение вакцины при -75 градусах. Ее нужно еще и перевезти при такой температуре. То есть нужна спецтехника для транспортировки.

Как альтернативу для хранения компания-производитель предлагает использовать специальные контейнеры, которые нужно пополнять сухим льдом. Как известно, сухой лед – это твердый углекислый газ, который испаряется при -78,5 градусах, минуя жидкую фазу.

Такой вариант хранения также не дешев – потому что требуется постоянное пополнение запасов сухого льда, а для хранения нужны помещения с интенсивной вентиляцией. Таких в лечебных учреждениях у нас не предусмотрено. При использовании такой технологии хранения вакцины возникает риск обморожений и отравлений углекислым газом медперсонала, в том числе фатальных.

Я не делал специальные расчеты, но закупкой одной вакцины дело явно не обойдется.

Как будет организована вакцинация групп риска

Мне тяжело себе представить, как это будет организовано, но я представляю, как это должно быть организовано.

Теоретически медработники могут прививаться по месту работы, в больницах и поликлиниках. Пенсионеры из группы риска, наверное, будут прививаться по месту жительства у семейного врача в амбулатории.

Я очень надеюсь, что учителя также будут прививаться у семейного врача по месту жительства. Возможно, по какому-то специальному направлению.

В Украине нет оборудования для транспортировки и хранения вакцины от коронавируса.

Будет ли вакцинация эффективной, если 40% населения Украины откажутся от нее

Недавний соцопрос показал, что 40% граждан Украины скептически настроены, они не доверяют вакцинации.

Такое недоверие населения к вакцинации логично и ожидаемо, потому что для Украины на украинские государственные деньги ЮНИСЕФ закупает те же вакцины, как для Африки южнее Сахары. В Украину, например, поставляют устаревшую индийскую вакцину АКДС и другие вакцины от дифтерии и столбняка. Нигде в Западной Европе и в Северной Америке индийские вакцины не только не применяются – они даже не допущены на рынки Канады, США и стран ЕС.

Что касается вакцин от коронавируса производства Pfizer и BioNTech или Moderna, то я надеюсь, что, если они будут применяться в США и в Европе, вряд ли мы получим более низкое качество.

С учетом того, что значительная часть болеющих переносит инфекцию бессимптомно, можно прогнозировать, что через полгода значительная часть потенциальных "отказников" уже переболеет.

Нужно ли прививаться тем, кто переболел коронавирусом

Неправильно говорить, что иммунитет к коронавирусу сохраняется до 6 месяцев. Столько определяются в крови антитела после перенесенного заболевания. Но иммунитет к вирусным заболеваниям обусловлен не только уровнем антител, но и специфически активированными лимфоцитами, "клеточным иммунитетом".

Сколько сохраняются они, мне трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями. COVID-19 – инфекция новая, малоизученная. Но я надеюсь, что у большинства переболевших и привитых, по крайней мере, несколько лет иммунитет сохраняться будет. Хотя уже сейчас есть сообщения о повторно заболевших.

Может ли вакцинация в Украине провалиться

Есть достоверный прогноз, что мы получим вакцину не в первых рядах.

Если процессом вакцинации будут продолжать руководить такие неспециалисты, которые руководят сегодня – я имею в виду профильного замминистра, – то, думаю, нас ждет не только отсутствие массовой вакцинации. Нас ждет крах этих 7,5 миллионов доз (такое количество доз вакцины планирует закупить правительство для групп риска. – Ред.). Я боюсь, что большинство из них вообще не будет использовано из-за отсутствия в голове руководителя идей и видения.

Вакцинация от коронавируса в Украине может провалиться.

Когда эпидемия COVID-19 прекратится

Я надеюсь, что мы относительно благополучно войдем в следующую осень. С учетом того, что много людей переболеет, кто-то привьется. К сентябрю 2021 года может быть сформирована определенная иммунная прослойка, которая погасит накал эпидемии.

Но только, если сбежавшие в Нидерландах норки с мутировавшим вирусом не разнесут новый вирус, от которого эта вакцина иммунитета не дает.