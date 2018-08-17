"Индик, пів України і пресконференція": как хотят изменить правописание в Украине

Украинская Нацкомиссия по вопросам правописания выдвинула на обсуждение общественности проект новой редакции Украинского правописания.

Предложения и замечания будут принимать от всех желающих до 15 сентября. Однако уже сейчас в соцсетях поднялась негативная реакция.

Специалисты тем временем объясняют, что проект был разработан "на фундаменте украинской правописной традиции с учетом новейших языковых явлений". Они ожидают внимательное прочтение, конструктивные предложения и доброжелательную критику, передает ТСН.

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Предложения приводим на языке оригинала:

"И" на початку слова

- Деякі питомі українські і давно засвоєні слова перед приголосними н та р мають варіанти з голосним и відповідно до вимови: інди́к (инди́к), індича́ (индича́ ), індиченя́ (индиченя́ ), інди́чий (инди́чий), інди́чина (инди́чина), інди́читися (инди́читися), інди́чка (инди́чка), и́рій (=ви́рій), і́род (и́род) (дуже жорстока людина) та ін.

- И пишемо на початку окремих вигуків (ич!), часток (ич який хитрий), дієслів (и́кати, икну́ти, ика́тися, икну́тися) та похідних від них іменників (и́кавка, и́кавочка).

- И на початку слова буває в деяких загальних і власних назвах із тюркських та інших мов згідно з його вимовою в цих мовах: ийбен, ир, ич-оба́ , Кім Чен Ин.

Поп-арт чи попарт

- "регулярно вживаний іншомовний компонент". Так, найбільше у вічі впадає написання слів "попарт", "попмузика", "пресконференція".

Варто звернути увагу і на пункт, який стосується іншомовного компоненту, який визначає кількісний вияв. Наприклад, пропонується писати "топмодель".

Зміни можуть торкнутися й іншомовних компонентів віце- та екс-: "віцепрем’єр, віцеконсул, ексчемпіон, ексміністр, експрезидент". "Контр-адмірала" "за традицією" хочуть лишити із дефісом.

Мовознавці пропонують писати через дефіс такі новоутворення: "айті-галузь"; "е-декларування", "е-декларація". А ще перетворили звичне вітамін D на "вітамін-Д".

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Написання слів з пів-

Його пропонують писати окремо з наступним іменником — загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини: "пів áркуша, пів годúни, пів відрá, пів мíста, пів огіркá, пів óстрова, пів я́блука, пів я́щика, пів я́ми, пів Єврóпи, пів Кúєва, пів Украї́ни".

Водночас якщо "пів" з наступним іменником у формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, то їх рекомендують писати разом: "півáркуш, пíвдень, півзáхист, півкóло, півкýля, півмі́сяць, півóберт, півовáл, півóстрів".

Частина "власне"

З дефісом пропонується писати складні іменники з першими компонентами власне-, невласне, що надають їм значення справжності / несправжності, ідентичності / неідентичності: "власне-зв’язки, невласне-зв’язки, власне-іменники".

Вживання великої букви

Кока-колу можуть дозволити писати з маленької букви і без лапок.

Також зміни можуть стосуватися деяких власних назв: "Беруться в лапки і пишуться з малої букви: "запоро́жець", "фольксва́ген" (автомобілі), "бо́їнг" (літак), "панасо́нік" (магнітофон); але: "Те́сла", "Та́врія" (від власних назв), винятки: "жигулі́", "мерседе́с".

У побутовому вживанні назви засобів пересування можуть дозволити вживати без лапок: "приїхали на запорожці; каталися на мерседесі".

Іншомовні слова

"У словах, узвичаєних в українській мові з ф, допускається орфографічна варіантність на зразок: ана́фема і ана́тема, дифіра́мб і дитира́мб, ефі́р і ете́р, ка́федра і кате́дра, логари́фм і логари́тм, міф, міфоло́гія і міт, мітоло́гія, Агата́нгел і Агафа́нгел, Афі́ни і Ате́ни, Борисфе́н і Бористе́н, Демосфе́н і Демосте́н, Ма́рфа і Ма́рта, Федо́сь і Тодо́сь, Феса́лія і Теса́лія та ін."

- сказано в документі.

Проект нової редакції Українського правопису from tsnua

В соцсетях украинцы пишут, что теперь все правила придется "зубрить заново". Многих удивляют такие изменения.

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