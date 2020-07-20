Иммунолог сказала, кто рискует повторно заразиться COVID-19 .

Случаи повторного заражения коронавирусом единичны и связаны с индивидуальными особенностями иммунной системы человека.

Об этом в блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования, профессор, доктор медицинских наук Алла Волоха. "У части людей иммунная система может плохо отвечать на инфекцию, как и на вакцинацию. Есть около 5% людей, которые в силу каких-то причин не вырабатывают иммунный ответ на вакцинацию", – пояснила она.

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По мнению врача, в настоящее время рано говорить о том, что иммунитет к коронавирусу – краткосрочный. В этом контексте она сообщила, что, даже в случае снижения в организме антител к коронавирусу, остается клеточный иммунитет, который будет отвечать на вирусную угрозу.

Иммунолог подчеркнула, что делать выводы можно лишь на основании наблюдений. "Пока мы не видим большого количества повторных заболеваний", – заметила она.

Полную версию интервью с Аллой Волохой скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что люди, у которых были обнаружены антитела к коронавирусу, теоретически могут заболеть COVID-19 повторно, но научного обоснования этой теории еще нет.