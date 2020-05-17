Иммунолог предупредил Украину об инфекциях, страшнее коронавируса

Жизни украинцев могут угрожать вспышки множества инфекций, пока страна бросила все усилия на борьбу с коронавирусов.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил известный украинский иммунолог Олег Назар. По его словам, сейчас пандемия COVID-19 перетянула на себя все внимание, хотя среди населения распространяются и более страшные болезни.

"Ежегодно от гриппа умирает 600-700 человек, а от COVID-19 погибло 500. К гриппу все уже привыкли, он приходит каждый год, поэтому им никто не занимается. Но есть еще ОРВИ, корь и краснуха, от которых тоже есть случаи летальности", – отметил врач.

Он также прокомментировал опасения исследователей, мол, за пандемией коронавируса в мире может начаться вспышка туберкулеза, когда под ударом болезни окажутся более 6 млн человек. По мнению Назара, эта болезнь Украине грозит меньше всего.

"У нас другая проблема – отсутствие реабилитации. Вакцинацию мы еще как-нибудь делаем, а вот лечения в полной мере не получаем... То есть нам туберкулез грозит лишь в случае прекращения оказания помощи туберкулезным больным из-за сокращения диспансеров", – добавил иммунолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца года Украина может столкнуться с новой угрозой – вспышками кори, коклюша и других болезней, от которых необходимо делать прививки, поскольку из-за карантина остановилась кампания по вакцинации.