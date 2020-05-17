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17 мая • обновлено в 19:57
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Иммунолог озвучил печальные перспективы по COVID-19 для Украины

23.5т
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Чтобы украинцы приобрели коллективный иммунитет от нового типа коронавируса, должна сформироваться так называемая иммунологическая прослойка.

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Это может случиться благодаря двум вещам – вакцинации или естественным путем. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал известный украинский иммунолог Олег Назар.

"От COVID-19 вакцины нет, и вообще неизвестно, будет ли она. Остается один вариант – люди должны переболеть", – отметил врач, добавив, что речь идет об определенном количестве больных, а не всех.

Люди должны переболеть COVID-19,, чтобы сформировался иммунитет к нему – иммунолог Олег Назар

Люди должны переболеть COVID-19,, чтобы сформировался иммунитет к нему – иммунолог Олег Назар

В то же время иммунолог подчеркнул, что в целом пациенты умирают не от вируса, а от его последствий – атипичной пневмония, нарушения гемостаза, любого длительного воспалительного или массивно-воспалительного процесса, который приводит стимуляции иммунной системы с разрушением собственных клеток.

"Разрушаются тромбоциты – и начинается свертывание крови. Этот процесс описан уже достаточно давно. Такой же ход может дать любая пневмония – стафилококковая или пневмококковая", – пояснил он.

По словам врача, проблема заключается не в самом коронавирусе, а в том, что в Украине и мире должны научиться лечить пневмонию. К тому же речь идет не только об изобретении лекарств, но и в целом о наблюдении за определенными показателями и их корректировки в случае изменений.

"Даже в существующем протоколе лечения коронавируса указанные препараты, блокирующие возможные осложнения. Если у больного молодой возраст, его иммунная система работает правильно, COVID-19 можно перенести в виде обычного ОРВИ. Соответственно, сформируется иммунитет", – подытожил Назар.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые заявили, что иммунитет от коронавируса COVID-19 формируется у 95% тех, кто переболели им.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Олег Назар
Место
Украина
Тег
вирус
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