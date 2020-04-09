Иммунитета нет у трети: в Британии обнаружили опасную черту коронавируса

В Британии обнаружили, что у трети пациентов, переболевших COVID-19, вырабатывается слишком мало антител к вирусу. Из-за этого экспресс-тесты могут показывать неправильные результаты, что точно задержит снятие карантинных мер.

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Как сообщает DailyMail, в Британии собирались ввести массовое тестирование населения, чтобы определить тех, у кого выработался иммунитет к COVID-19. Это позволило бы частично убрать карантинные меры и позволить некоторым людям ходить на работу. Следовательно, этот процесс в Британии считают очень важным для восстановления экономики.

Проверять уровень иммунитета собирались с помощью экспресс-тестов. Однако исследования показали их неточность. Ученые проверили 175 пациентов, которые переболели коронавирусом, и обнаружили, что у 30% количество антител слишком низкое, а у 10 человек их и вовсе не оказалось. Но из-за низкой точности экспресс-тестов складывается ложная картина: они показывают, что у людей выработались антитела, а значит, есть и иммунитет. В таком случае, при выходе на работу эти люди могли бы повторно заразиться, что повлекло бы вторую волну эпидемии.

Экспресс-тест на коронавирус DailyMail

Причем, согласно исследованиям, количество антител растет вместе с серьезностью заболевания. Так что те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, рискуют подхватить его опять – экспресс-тест же может показать, что антител достаточно для выработки иммунитета.

Профессор Джон Белл из Оксфорда сказал, что пока ни один из проверенных тестов не дает нужные результаты. Также он добавил, что даже после получения качественных тестов пройдет минимум месяц, пока люди смогут выходить на работу.

"Мы видим много ложных негативных тестов и точно так же видим ложные срабатывания. Это плохой результат и для поставщиков тестов, и для нас", – рассказал он.

В правительстве Великобритании заявили, что будут добиваться возврата денег от компаний, которые предоставили им некачественные тесты. Согласно заявлению нью-йоркских экспертов, тесты точны всего лишь на 50-60% и часто неправильно срабатывают, когда человек болеет COVID-19 в легкой форме. Более того, тест может среагировать на антитела к другим коронавирусом, а их огромное количество.

Профессор Джон Ньютон уверен, что для разработки качественных тестов необходимо найти "золотой стандарт".

"Для валидации этих тестов вам нужен тест на золотой стандарт, чтобы вы точно знали какой там результат, а также кровь выздоровевших пациентов, которые заразились примерно 28 дней назад. Также вам нужна кровь пациентов, которые сдавали её еще до эпидемии", – пояснил он.

Джон Ньютон DailyMail

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