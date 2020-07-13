Иммунитет у переболевших коронавирусом снижается за три месяца, – ученые

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается за три месяца.

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Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование ученых из Королевского колледжа Лондона. Таким образом ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19.

Специалисты отметили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. При этом у 60 процентов на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17 процентов пациентов.

За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительных значений, а у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие иммунитета.

Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может оказать значительное влияние на процесс вакцинации в различных странах.

Как писал OBOZREVATEL ранее, новый штамм коронавируса из-за мутации ДНК увеличил уровень заражения на 30%. Инфицированный COVID-19 может заразить четырех человек.