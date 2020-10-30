После коронавируса может выработаться "вторая волна" антител и продолжительный иммунитет – ученые

Дарья Дурова Общество 01:48, 31.10.2020

У большинства поборовших COVID-19 людей формируется длительный иммунитет против коронавируса, который действует не менее пяти месяцев.

К такому выводу пришли американские ученые, исследовав реакции антител более 30 000 человек, у которых был положительный результат теста на коронавирус, передает CNN.

Согласно новому отчету, в организме человека происходит не одна волна борьбы с инфекцией. Предварительно, после COVID-19 может вырабатываться целый ряд иммунных соединений, и некоторые антитела сначала преодолевают болезнь, быстро отмирая, а другие накапливаются.

Исследователи заявили, что около 90% людей, которые выздоравливают от COVID-19, хранят в организме стабильный общий ответ антител.

"В то время когда появились сообщения о том, что антитела к этому вирусу быстро исчезают, мы обнаружили прямо противоположное – что более 90% людей с легкими или средним заболеванием вырабатывают ответные антитела, достаточно сильные, чтобы нейтрализовать вирус, и ответ сохраняется в течение многих месяцев", – говорится в заявлении Флориана Краммера, профессора вакцинологии в Медицинской школе Икана на горе Синай (Нью-Йорк, США), который возглавлял исследовательскую группу.

Ученый добавил, что это открытие важно для эффективной разработки вакцины против новой инфекции.

Доктор Аня Вайнберг, директор клинического отдела Тестирование антител в больнице на горе Синай, в свою очередь отметила: "Устойчивые уровни антител, которые мы впоследствии наблюдали, вероятно, производятся долгоживущими плазматическими клетками в костном мозге. Это похоже на то, что мы видим в случае других вирусов".

Эксперты подчеркнули: их наблюдения не могут служить убедительным доказательством того, что эти ответы антител защищают от повторного заражения.

"Но мы считаем, что очень вероятно, что они уменьшат отношение шансов повторного заражения", – сказано в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, у людей, которые переболели коронавирусом, остаются в средне- и долгосрочной перспективе негативные последствия, которые влияют на важные системы организма. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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