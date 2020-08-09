Иммунитет к COVID-19 может выработаться без контакта с коронавирусом – ученые

Иммунитет к COVID-19 может быть и у тех людей, которые не болели коронавирусом.

Об этом сообщается в материале ВВС. Как пояснили эксперты, некоторые антитела, которые выработались при контакте с другими вирусами, могут оказаться эффективными в борьбе не с одной, а с несколькими инфекциями.

Так, в образцах крови, которые взяли у здоровых людей задолго до начала эпидемии (2015-2018 гг.), обнаружили антитела, способные эффективно нейтрализовать новый коронавирус Sars-Cov-2.

Однако, наличие таких антител не означает, что люди имеют эффективный иммунную защиту. Частичный иммунитет повышает вероятность того, что заражение коронавирусом будет протекать в более легкой форме.

Впрочем, антитела могут спровоцировать и обратный эффект. Дело в том, что сам по себе новый вирус не слишком опасен для организма – основные проблемы для здоровья пациентов создает их собственная иммунная система.

Самые опасные симптомы у тяжело больных пациентов начинают проявляться именно после появления антител к COVID-19. Вполне возможно, что наличие в крови человека подобных антител к перенесенных ранее заболеваний может только активизировать заражения, усилив агрессивную иммунную реакцию (так называемый цитокиновый шторм) и усложнить течение болезни.

Как писал OBOZREVATEL, украинский иммунолог Олег Назар заявил, что коллективный иммунитет от коронавируса у человечества сформируется через 3-5 лет, а не за год-полтора, как сообщалось ранее.