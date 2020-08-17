Иммунитет к COVID-19 формируется быстро: медик пояснил механизм.

Предположение о том, что иммунитет к коронавирусу может формироваться в течение 3-5 лет, не имеет медицинских оснований.

Такое заявление в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV сделал врач из Израиля Борис Бриль. "То, что на выработку иммунитета надо 5 лет – нет. Уже забирают плазму крови переболевших людей, лечат ею", – сказал он, комментируя слова украинского иммунолога.

Медик пояснил, что у людей, которые перенесли коронавирус, имеются антитела. "Они уже заболеть не могут. Это то же самое, как с прививкой от гепатита В. Если у тебя есть антитела, ты не заболеешь", – сказал он.

По его словам, в настоящее время нет научных оснований говорить о том, что антитела исчезнут, и иммунитет не сохранится.

Как писал OBOZREVATEL, украинский иммунолог Олег Назар заявил, что примерно у 30% населения нет активного иммунитета. В случае вакцинирования у них не вырабатывается достаточно антител, и они могут заболеть повторно.

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