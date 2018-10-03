Утро началось с интересного вопроса от Oleg St.: "Александр, нужна консультация. Имеют ли право штрафовать за невключеный свет фар с 1 октября? Если да, то по какой статье?"

Изучение вопроса стало настолько интересным, что решил свой ответ Олегу вынести в отдельный пост (для всех). Итак:

Пунктом 9.8 Правил дорожного движения предусмотрена обязанность водителя с 01 октября по 01 мая двигаться вне населенных пунктов с включенными дневными ходовыми огнями, а если их нет - ближним светом фар.

Дневные ходовые огни, согласно терминологии ПДД - это внешние световые приборы. Ближний свет фар, включенный днём - это предупреждающий сигнал. Соответственно, невключение дневных ходовых огней в осенне-зимний период является нарушением п. 9.8 ПДД. Невключение ближнего света фар в осенне-зимний период является нарушением п. 9.8 ПДД только если ваш автомобиль не оборудован дневными ходовыми огнями. Какая же ответственность предусмотрена за такие нарушения?

Часть 2 статьи 122 Кодекса об админ.правонарушениях, предусматривающая ответственность за нарушение правил пользования внешними световыми приборами и предупреждающими сигналами, имеет формулировку, допускающую разночтения.

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Там дословно сказано, что подлежит наказанию "нарушение правил пользования внешними световыми приборами или предупреждающими сигналами при начале движения или изменении направления движения". Из этой формулировки однозначно невозможно понять - фраза "при начале движения или изменении направления движения" касается только предупреждающих сигналов или и внешних световых приборов также.

Исходя из этого, с уверенностью можно сказать, что ответственность без сомнений наступает, если полицейский зафиксирует факт начала движения или изменения направления движения. В таком случае штраф составит 425 гривен.

В иных случаях - вопрос спорный. В случае такого спорного трактования, остается утверждать, что указанное нарушение, совершенное не в момент начала движения или изменения направления движения (то есть, при движении прямо) может подлежать наказанию только согласно ст. 125 Кодекса "Иные нарушения правил дорожного движения", за которые предусмотрено - предупреждение.

Однако, хочу заметить, что использование света днём при движении по трассе скорее вопрос собственной безопасности, чем штрафа. Поэтому, призываю всё-таки свет включать. Если же вы добросовестный водитель, но просто по невнимательности забыли его включить, я считаю, что полицейскому, действуя по принципу разумной достаточности, следует вас остановить и предупредить. Таким образом, выполнив функцию превенции ДТП.