Вот меньше всего думала сегодня о том, чтобы писать пост. Мы с моим "раненым барометром" не любим холодную дождливую переменчивую погоду. Да и к упражнениям ленивы, но приходится преодолевать себя (и это тоже не любим). Но ФБ-наркотик сооблазняет "на минуточку" заглянуть. И залипнуть на часик в комментариях к обычному посту об обычном несовершенстве Укрзалізниці. И наткнуться на то, от чего зверею всегда. Да, правильно, именно президент лично не постирал белье и не ткнул носом в испорченный биоунитаз ту заразу, которая его засорила. И вообще Порошенко не знает, что в стране война идет. А пишет завсегдатай пикетов под Радой, товарищ, которого я не знаю лично. Но в начале войны, в поисках информации, мониторила разные луганские группы и несколько раз натыкалась на ссылки и комментарии. После чего пыталась читать, но быстро бросила – есть люди, от которых получаешь мало информации, но много обвинений во все стороны, что отвлекает и раздражает неимоверно.

Было у меня тогда какое-то ложное чувство вины перед Луганском. За то, что не любила его равнодушную совковость; за то, что приложила максимум сил, чтобы оставить город, когда стало невмоготу терпеть; за то, что весной 2014-го "болела" издалека, не кидаясь на амбразуру. Теперь, когда война идет уже пятый год, я четко понимаю, что нельзя вылечить алкоголика, если он сам этого не хочет; что не каждый, кто кричит о помощи, в ней нуждается; что срываться с места и бежать по первому звонку решать чужие проблемы, часто за счет своих близких, - глупо и непродуктивно. Тогда же я металась из стороны в сторону: вытаскивала и размещала своих и чужих; помогала передавать в штаб информацию о дислокации войск противника; сдавала кровь; паковала передачки на передовую; ходила в госпитали и на похороны наших и много еще всякого-разного по ситуации. И чем дальше, тем больше вместе с усталостью приходило отчаяние и безнадежность: когда ты уже с трудом плывешь сам и волочешь за собой людей, которые даже не пытаются грести. Позже я часто встречала совсем других знакомых луганчан в Киеве. Иногда совершенно случайно, не сговариваясь, как на кофе на Майдане. Иногда ожидая встретить, как на презентации в "Арсенале" или в "Пицца Ветерано". Или на кладбище…

Новости Безглазая нечисть наслаждается чужими страданиями

Никак не могу привыкнуть к тому, что часто рядом с тобой, просто так, без афиши и похвальбы, сидит герой, а ты догадываешься об этом позже и жалеешь, что не сказал, как любишь, ценишь, гордишься. Что глазастый молчаливый парень в кафе напротив отвоевал свое в самое трудное время, а симпатичная девочка Леночка рядом служит и защищает тебя сейчас. Что модная молодая женщина в зале Арсенала была одной из постоянных волонтерок в самом пекле, а твой бывший сотрудник – одним из самых отчаянных разведчиков. Что друг твоих детей (как тебе казалось в мирное время, инфантильный хрупкий маленький принц), неожиданно окажется киборгом. А знакомый дочери просто отдаст свою жизнь, отвозя воду и продукты нашим в луганский аэропорт. Война очень быстро меняет людей. И жестко учит. Я уже писала, что наконец-то научилась различать, что от тебя ждут: рыбу или удочку. Поняла, что только Христос мог прокормить тремя рыбами толпу голодных. И научилась отказывать.

Были иногда комичные случаи, когда все происходило так быстро, что даже муж, придя с работы, не догадывался, какие в его отсутствие кипели страсти. Как-то сотрудник из Донецкой области, у которого много родни оказалось и на нашей, и на оккупированной территории, попросил приютить семью племянников из Авдеевки (помните, когда бомбили зимой). В его двушке уже был полный аншлаг, а у нас как раз уехали луганские приятели. Дело было к концу недели. Как и у каждой работающей женщины, в холодильнике было значительно скучнее, чем после выходных. Хотелось хоть недолго пожить одним, без чужих людей в квартире, но отказать было неудобно, тем более, что он частенько помогал в таких ситуациях (летом 2014-го они с женой почти каждые выходные загружали машину продуктами, вещами, и везли или в госпиталь, или в лагерь переселенцев).

Когда он после работы привел семью с мальчишкой-дошкольником, я оставила их в квартире, взяла Асту и пошла в грузинскую пекарню - надо же было что-то купить на ужин. Вернулись. В подъезде тянуло перегаром, подванивало пивом с рыбкой. На лестничной площадке сладкая парочка с пивасом в руках плюхала семки на лестницу. На мой вопрос: "Как вы думаете, кто это будет убирать?" мне быстро и матерно ответили. Пока я пыталась хотя бы загнать их в квартиру, чтоб не позорили на весь подъезд, выскочивший навстречу отпрыск попытался с разгону пнуть собаку. Хорошо, что вертлявая Аська ухитрилась увернуться. Короче, я не знаю, куда пристроил их мой сотрудник. Кубдари и хачапури в качестве компенсации отдала на ужин. Пока доехал из Киева муж, подъезд и квартира были убраны и проветрены, и он даже не догадался, каких незабываемых впечатлений его лишили. Но эта публика всегда вспоминается в те моменты, когда меня грубо и незатейливо пытаются использовать.

Вот и на каком-то митинге в защиту переселенцев, куда меня случайно (и ненадолго) занесло, в тусовку этого вагонного комментатора, было именно это ощущение. Да, есть больная-пребольная проблема ВПЛ. Не смогло государство Украина защитить ни себя, ни своих граждан, по несчастью оказавшихся в Крыму или в трехбуквенных. Слишком долго все это готовилось и слишком беспечны мы были. И Порошенко тогда, кстати, еще не был президентом. Но, когда люди кричат, что им не на что жить, и возмущаются тем, что их через 4 года (не месяца) пытаются выселить из неблагоустроенного общежития (в Киеве, где работы вокруг – как грязи в Большой Вергунке!), то глядя на их аппетитные животики, я вспоминаю, как мы выглядели в те грустные времена, когда нечего было есть и не на что оплатить маршрутку. И не верю всем этим профессиональным кричальщикам. Кстати, если кто-то думает, что в любой развитой стране общежития для беженцев выглядят, как пятизвездочные отели, заселяются на всю жизнь, и пособия выдаются направо и налево, то вы неправы. Везде это временное пристанище и временное явление для первичной адаптации, фильтрации, поиска работы. И ни одно государство не заинтересовано, чтоб народ сидел там трутнем, превращая все вокруг в трущобу. А сколько проверок придется пройти для получения пособия и дальнейшего контроля за его использованием – мало не покажется… Почитайте или расспросите знакомых (если есть) из США, ГБ, Израиля, Германии.

Да, Украина пока далека от идеала. И президент – не бог, чтобы прекратить войну и дать всем жаждущим булку с изюмом. Но мне гораздо ближе позиция людей, которые что-то делают, а не бесконечно поучают и требуют. В случае с этим постом о поезде – смешно, конечно, что тот, кто едет мимо кассы (т.е. плодя корупцию и безответственность проводников – зачем им напрягаться, убирать и дорожить зар.платой, если можно просто провезти "зайцев" и положить деньги в карман) снисходительно троллит человека, который честно купил билет и пытается добиться соблюдения правил. Если бы требовательных было больше, чем равнодушных, я вас уверяю, поезд перемен шел бы гораздо скорее. А пока… Осенью все трутни вылетят с правильными лозунгами, получат свои бонусы за разнообразнейшие пикеты (это не обязательно банальные деньги, могут быть сытные обучающие семинары, гранты, премии, разовая помощь и пр.) и будут, сидя у нас на шее, рассуждать о безработице, коррупции, разрухе. И ржать над лохами, которые платят налоги, строят страну, поддерживают президента, которому ценой огромных усилий удалось оттащить нас от края пропасти 2014 года. К сожалению, не так далеко, как хотелось бы.