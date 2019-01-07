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''Имеем претензию!'' Филарет объявил о следующем шаге после Томоса

13.9тЧитать материал на украинском

Православную Церковь Украины в будущем признают патриархатом и раскола в мировом православии не будет.

Такое убеждение высказал почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет. “Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат потому что мы - большая церковь. У нас есть надежда, что Украинскую Церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это – будущее, но это будет”, – цитирует его словам "Укринформ".

Отмечается, что с получением Томоса об автокефалии украинской церкви большая часть православных церквей войдет в общение с ней.

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Патриарх Филарет

Патриарх Филарет

Крым.Реалии

“Часть поместных церквей, а также российская церковь, антиохийская церковь и некоторые другие не войдут в общение с украинской церковью, но это – временно. Постепенно все войдет в молитвенное единение и со Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и российская, потому что другого пути нет. Раз мы православные, то должны держаться единства”, – подчеркнул Филерет.

Патриарх также заявил, что российская церковь сама может оказаться в расколе.

“Она уже отделилась, и поэтому уже российская церковь не такая большая, какой она была. А раз она небольшая, то она и влияния не будет иметь, вынуждена будет под давлением и епископов, и верующих, и духовенства искать единства со всем православием”, – заверил патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Православная церковь Украины окончательно стала независимой, получив от Константинополя Томос об автокефалии. Документ уже привезли в Киев.

Ранее российский журналист и публицист Александр Невзоров уже раскрыл нелегитимность РПЦ, дав совет патриарху Кириллу.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Патриарх Филарет
Место
Украина
Теги
Томосединая церковь
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Поздно дырку закрывать, коль ножки раздвинули
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1
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andrei andrei
andrei andrei
Филя, все претензии - в городскую баню!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ощущение что над украинцами проводят какой то чудовищный психотропный эксперимент по потере человеческого облика.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Стук Кастрюль, учитывая прошлую историю хохлов либо изначально человеческого облика не существовало, либо эксперимент длится очень давно.
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