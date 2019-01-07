''Имеем претензию!'' Филарет объявил о следующем шаге после Томоса

Православную Церковь Украины в будущем признают патриархатом и раскола в мировом православии не будет.

Такое убеждение высказал почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет. “Пока что нас признали как митрополию, и мы с этим согласны. Хотя мы 25 лет были патриархатом, но сейчас согласились на то, что мы - метрополия, но митрополия для всего православия. Мы имеем претензию на патриархат потому что мы - большая церковь. У нас есть надежда, что Украинскую Церковь со временем константинопольский Вселенский патриарх признает и патриархатом. Это – будущее, но это будет”, – цитирует его словам "Укринформ".

Отмечается, что с получением Томоса об автокефалии украинской церкви большая часть православных церквей войдет в общение с ней.

Патриарх Филарет Крым.Реалии

“Часть поместных церквей, а также российская церковь, антиохийская церковь и некоторые другие не войдут в общение с украинской церковью, но это – временно. Постепенно все войдет в молитвенное единение и со Вселенским патриархом, и с украинской церковью. В том числе и российская, потому что другого пути нет. Раз мы православные, то должны держаться единства”, – подчеркнул Филерет.

Патриарх также заявил, что российская церковь сама может оказаться в расколе.

“Она уже отделилась, и поэтому уже российская церковь не такая большая, какой она была. А раз она небольшая, то она и влияния не будет иметь, вынуждена будет под давлением и епископов, и верующих, и духовенства искать единства со всем православием”, – заверил патриарх.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Православная церковь Украины окончательно стала независимой, получив от Константинополя Томос об автокефалии. Документ уже привезли в Киев.

Ранее российский журналист и публицист Александр Невзоров уже раскрыл нелегитимность РПЦ, дав совет патриарху Кириллу.