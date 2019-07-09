"Имеем общего врага!" Украина проведет телемост с Грузией: обсудят Россию

Украинский "24 канал" планирует провести телемост с грузинским телеканалом "Рустави-2".

Он состоится в ближайшее время, однако точная дата пока не согласована. Темой обсуждения станет Россия, от агрессии которой пострадали оба государства, передает 24tv.

С украинской стороны участие примут известные журналисты и эксперты, однако задать вопросы будет возможность также у зрителей.

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"Мы будем говорить с теми, кого уважаем, с кем имеем общие проблемы и общего врага. Мы будем говорить с теми, кто нас понимает. И речь идет не о языке общения, это не проблема – с нашими грузинскими коллегами мы будем общаться на русском в прямом эфире. Речь о понимании общих ценностей и видении будущего!" - сказано в сообщении.

Флаги Украины и Грузии, иллюстрация pinterest.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канал Виктора Медведчука захотел провести телемост с пропагандистами Кремля. Однако в результате громкого протеста украинцев диалог с россиянами был отменен.

Грузинский телеканал "Рустави-2" недавно также угодил в скандал после того, как ведущий Георгий Габуния жестко обматерил главу РФ Владимира Путина в прямом эфире.

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