В сети появилось видео, на котором две девочки-подростка устроили на кладбище циничное шоу с нецезурной руганью.

Ролик опубликовали в Facebook Киев Оперативный, предположив, что молодое поколение считает подобное поколение нормальным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах одна из девушек рассуждает: "Я не понимаю, почему если я сделаю вот так (при этом она оперлась на могильный крест – Ред.), – это считается надругательством, ну ей-Богу. Им пох*й вообще, что я тут делаю".

Скрин видео Facebook Киев Оперативный

После этого говорить начала вторая девушка, закурив возле второй могилы и опершись на оградку.

"Вот он, умер в 2012 году. Так, Анатолий, вам ли не пох**, чем мы тут занимаемся? Мне кажется, ему совершенно по*бать", – высказалась она.

Пост тут же собрал множество возмущенных коментариев. "Ему по....й, а вот родственникам не очень, мягко говоря. Я просто в легком шоке, малые ещё не знают жизни. Бог им судъя", "Зря они так! Покойники таких забирают. Хотела бы я понаблюдать за ними, сколько они еще проживут. Прости Господи", – написали пользователи.

Скриншот Киев Оперативный

Осторожно! Видео 16+

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