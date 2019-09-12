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12 сентября • обновлено в 08:45
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"Им нужны клетки!" В сети опубликовали показательное фото из украденного Крыма

4.8т Читать материал на украинском

В оккупированном Россией Крыму сквер в Севастополе от прохода оградили забором.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав соответствующее фото огражденного сквера Первого бастиона.

"Как же похорошел Севастополь в родной гавани!" – подписан снимок.

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На фото показан парк, что закрыт для посещения и огражден высоким забором. В сети высмеяли данную ситуацию, отмечая, что строить ограждения – привычное дело для России.

Сквер в Севастополе

Сквер в Севастополе

Скриншот

"Отгородили – зачем им сквер? У них есть гавань!", "Не порядок, почему обесточено? Так и решетку расшатают, а она денег стоит", "Так им и надо", "Я как приехала на автовокзал, аж вздрогнула от решеток-загончиков", "Это все для безопасности крымнашинцам", "Кадр из фильма Терминатор", "Просто новая власть, которая пришла, не привыкла иметь дело с интеллигентным народом. У них дома клетки это действительно необходимость", – писали в сети.

"Им нужны клетки!" В сети опубликовали показательное фото из украденного Крыма

Скриншот

"Им нужны клетки!" В сети опубликовали показательное фото из украденного Крыма

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.

Также в сети показали видео из оккупированного Россией Крыма, на котором видно полное отсутствие туристов на пляже.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
Тег
Крым
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Слава героям
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Перефразируя одного героя известного фильма: зона, вся ваша Россия - сплошная зона ! И что самое печальное, не только за решёткой.
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2
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Чорный Сашко, стену яйценюха как ты говоришь, строили чтобы от диких племён с востока защититься. А на россии стены строят от своих же людей, видимо тоже считая их дикими, улавливаешь разницу ?
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Алень - мне друг, но истина дороже !, Скакуасы, стену яйценюха достроили? Майданутых животных надо за решеткой держать и показывать за деньги, хоть кормёжку отработают))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
а то что закрыли на реконструкцию благоустройства роксолана от своей природной скромности умолчала ?) упороши такие смешные. и к сожалению тугие ибо тыкнуть на сайт градостроительства и почитать могут не только лишь все)))
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