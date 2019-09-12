"Им нужны клетки!" В сети опубликовали показательное фото из украденного Крыма

В оккупированном Россией Крыму сквер в Севастополе от прохода оградили забором.

Об этом в Twitter сообщает пользователь RoksolanaToday&Крым25%, опубликовав соответствующее фото огражденного сквера Первого бастиона.

"Как же похорошел Севастополь в родной гавани!" – подписан снимок.

На фото показан парк, что закрыт для посещения и огражден высоким забором. В сети высмеяли данную ситуацию, отмечая, что строить ограждения – привычное дело для России.

Сквер в Севастополе Скриншот

"Отгородили – зачем им сквер? У них есть гавань!", "Не порядок, почему обесточено? Так и решетку расшатают, а она денег стоит", "Так им и надо", "Я как приехала на автовокзал, аж вздрогнула от решеток-загончиков", "Это все для безопасности крымнашинцам", "Кадр из фильма Терминатор", "Просто новая власть, которая пришла, не привыкла иметь дело с интеллигентным народом. У них дома клетки это действительно необходимость", – писали в сети.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на административной границе Украины с Крымом российские оккупанты установили новое ограждение.

Также в сети показали видео из оккупированного Россией Крыма, на котором видно полное отсутствие туристов на пляже.

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