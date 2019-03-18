|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

Илья Пономарев
Илья Пономарев
Экс-депутат Госдумы Все статьи автора

Крым повторит судьбу стран Балтии

4.6т

Я думаю, пока Путин у власти, перемен по поводу крымского вопроса не будет. Максимум признания международным сообществом - это уровень признания стран Балтии частью СССР в 1940-1991 гг., но при этом в качестве оккупированных территорий.

Новости
Сделка с Гитлером: хапнули и убили без совести. Ачотакова?

Впрочем, думаю, даже для картографического отображения не дойдет. А в том, что оккупация - не навсегда, я совершенно убежден, хотя очевидно, что и после ухода Путина процесс урегулирования будет весьма непростым.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Илья ПономаревИлья Пономарев
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
КрымНовости КрымаРоссияНовости РоссииСССР
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
0
1
Смешно
17
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В Крыму население русское, там нет прибалтов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Скирда Женя
Скирда Женя
ХА!!! Илья Понамарёв видимо не читал что юлька уже обещала вернуть крым!)))) Правда на второй день своего воображаемого "правления" ! В первый день она снизит тарифы в два раза!!!))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
На днях двое омериканских вояк ввыразили признание Латвии обоссав их монумент Свободы в Риге. Прибалтийские СШАвки остались довольны братским жестом хозяев.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения