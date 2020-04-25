Илья Хржановский о насилии над младенцами в "Дау. Дегенерация": они потом будут радоваться

Российский режиссер Илья Хржановский продолжает утверждать, что дети, которых он снимал в своем скандальном проекте "Дау. Дегенерация", не получили никакого отрицательного опыта.

Как заявил Хржановский в интервью "Украинской правде", он не думает, что лет через десять кто-то из младенцев, участвовавших в проекте, позвонит ему и спросит: "Зачем вы это сделали?".

"Никак эти кадры их не унижают, не оскорбляют. Я думаю, что для этих детей это может быть только моментом скорее радостным и интересным. Как часть их жизни и биографии", – отметил он.

Илья Хржановский не жалеет о съемках детей в "Дау. Дегенерация"

По словам режиссера, его команда следит за судьбами участвовавших в проекте детей.

"И надо сказать, что большая часть этих детей уже усыновлены, живут, слава Богу, нормальной жизнью", – утверждает Хржановский.

Он выразил мнение, что можно снимать младенцев в кино, если вы не приносите им вреда.

"Если это является короткой съемкой, в которой эти дети оказались в кадре, и они дают такое впечатление, такую вызывают реакцию, то я считаю, это возможно и правильно. Я это сделал осознанно. И не считаю, что сделал что-то неправильно", – подчеркнул режиссер.

На вопрос, позволил бы он снять своих детей в подобных сценах, Хржановский ответил утвердительно.

"Готов ли я отдавать ребенка для страдания? Ну, конечно же, это неправомерно, ни в каком случае нельзя так делать. И, собственно, цель этого фильма и эта сцена, в частности, ровно обратная – нельзя, чтобы такие вещи в реальной жизни происходили", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма "ДАУ. Дегенерация" российского режиссера Хржановского младенцев из украинских детских домов.

В результате к выяснению обстоятельств нарушений присоединился даже детский омбудсмен Николай Кулеба.

Компания, которая занималась съемками проекта на территории Украины, "Феномен-Украина" заявила, что на съемках сцен с детьми фильма "ДАУ. Дегенерация" присутствовали их опекуны, а все действия были согласованы с органами опеки.

OBOZREVATEL подробнее узнал о скандальном проекте и о том, что на самом деле происходило на съемочной площадке.

Прокуратура начала уголовное производство относительно вероятного нарушения прав детей во время съемок скандального фильма.

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