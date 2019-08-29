"Воевать либо гнить в тюрьме": Пушилин принял неожиданное решение по армии "ДНР"

Главарь "ДНР" Денис Пушилин помилует осужденных, отбывающих наказание на территории "республики", в обмен на их службу в "армии".

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, осужденному дадут выбор – или служить в рядах "славных бойцов ДНР", или же гнить в тюрьме до конца своего срока.

"Это касается не только зеков, но и находящихся в следственных изоляторах и подвалах. Уже есть указание ужесточить обращение с осужденными, чтобы они добровольно-принудительно просили помилование. Так что скоро в армии "ДНР" появится пушечное мясо, которое будет заниматься грязными работами: делать проходы в минных полях, копать траншеи и ганять за бухлом", – предположил блогер.

Распоряжение в "ДНР"

Баринов напомнил, что по состоянию на сегодня вооруженные подразделения "ДНР" укомплектованы на 20-25%. Рекрутинговая компания, которая проходит в городах, не дает результатов. Ведь "никто не хочет идти на верную смерть, еще и при этом ничего не иметь взамен".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 25 на 26 августа в городе Стаханов было задержано 12 террористов в состоянии сильного алкогольного опьянения. Наемники штормили местный магазин, чтобы достать спиртные напитки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.