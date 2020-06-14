Главная Новости
14 июня • обновлено в 11:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер Все статьи автора

ИЛ-76 навсегда ушел в небеса: никогда не будет прощения "братьям"

2.8т

Сегодня трагическая дата для украинцев. В 2014 году в этот день, оккупанты сбили самолёт, на котором находились украинские десантники и члены экипажа. ИЛ-76 навсегда ушёл в небеса..Погибли 49 человек, 49 семей потеряли своих близких.

Когда-то мне звонила мать погибшего десантника и сказала, что ее жизнь никогда уже не будет прежней. Каждый день она плачет и вспоминает сына. Сегодня все, кто поддерживает нашу армии и воинов, должны почтить память погибших и зажечь свечку. Никогда не будет прощения "братьям", пришедшим убивать на чужую землю. Прошло уже 6 лет, но война не закончена, оккупанты продолжают уничтожать украинцев. Светлая память нашим бесстрашным воинам. Пам‘ятаємо і сумуємо.

ИЛ-76 навсегда ушел в небеса: никогда не будет прощения "братьям"

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Катастрофа Ил-76 в Луганске" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Наталья Юсупова Наталья Юсупова
Тема
Катастрофа Ил-76 в Луганске
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Натальи Юсуповой
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • В ВОЗ ответили, передается ли коронавирус через грудное молоко.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

  • Вакцина от полиомиелита может помочь при COVID-19: ученые отследили связь.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги