III Международный конкурс-лаборатория постановок молодыми режиссерами состоялся в театре оперетты

С 24 по 27 ноября включительно в Национальной оперетте Украины проходил финал III Международного конкурса-лаборатории постановок молодыми режиссерами в жанре оперетты / мюзикла / оперы-буфф. В заключительном этапе соревновались четыре конкурсные работы, которые отобрали из 20 заявок: "Позывной Отелло" по В.Шекспиру - инсценировка для трех актеров, режиссер Ольга Анненко (Киев); "4`33" - перформативный фарс по Д.Кейджему и А.Алле, режиссер Антон Шеремок (Чернигов); "Брачный вексель" Дж. Россини - опера, режиссер Лада Шиленко (Киев); "Сковорода - live" - моноопера для 1.5 исполнителей и хора, режиссер Тимофей Бинюков (Харьков).

III Международный конкурс-лаборатория постановок молодыми режиссерами ФОТО: Анатолий Федорцив

В течение четырех дней молодые режиссеры создавали эскизы будущих постановок, а в последний день конкурса-лаборатории представили их на малых сценах Национальной оперетты Украины.

"Это уже третий конкурс-лаборатория, но никогда мы с экспертами так долго не спорили, определяя победителя. Состоялись настоящие дебаты. Среди финалистов отметили две работы - "4`33" и "Позывной Отелло". Национальная оперетта Украины всегда открыта к предложениям и творческого сотрудничества", - отметил куратор конкурса-лаборатории Максим Добролюбов.

III Международный конкурс-лаборатория постановок молодыми режиссерами ФОТО: Анатолій Федорців

Финалистам III Международного конкурса-лаборатории постановок молодыми режиссерами в жанре оперетты / мюзикла / оперы-буфф провели два мастер-классы от известных украинских режиссеров – Максима Голенко и Оксаны Дмитриевой. Конкурсанты встречались с представителями производственных цехов театра и обсуждали детали будущих постановок – костюмы, парики, декорации, освещение и тому подобное.

Во время активной работы лаборатории участники получили большой опыт, обменивались знаниями и умениями, завели новые знакомства, получили рекомендации от экспертов и заявили о себе.

III Международный конкурс-лаборатория постановок молодыми режиссерами ФОТО: Анатолий Федорцив

"Конкурсные работы были разных жанров, касающиеся музыкального театра. Мы благодарны участникам за их активность и благодарны Департаменту культуры Киевской городской государственной администрации, который уже в третий раз поддерживает конкурс. За молодежью – будущее Украины, поэтому надеемся, что имена финалистов этого конкурса уже вскоре станут очень известными", - отметила коммерческая директорка театра оперетты Оксана Когут.

III Международный конкурс-лаборатория постановок молодыми режиссерами ФОТО: Анатолий Федорцив

Карантинные условия внесли изменения в проведении конкурса-лаборатории, поэтому в этом году не смогли приобщиться участники из-за рубежа, хотя заявки поступали. Кроме этого, были внесены изменения относительно просмотра конкурсных работ. Из-за невозможности размещения большого количества зрителей в залах, было принято решение о прямой трансляции эскизов. Видео постановок также можно посмотреть на информационных ресурсах Национальной оперетты Украины.