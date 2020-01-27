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27 января • обновлено в 12:09
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Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

"Ихтамнет", который "заблудился" в степях Донбасса

4.1т

Итак, на видео очередной "ихтамнет", который "заблудился в степях Донбасса и "служил" в 9 полку дыныры. Роспропаганда уже может кричать, что на видео американский актер. Фас.

Ну, а пока русские пускают слюни, я добавлю кое-что от себя к видео. Начнем с того, что 9 полк дыныры считается самими макаками "мясным полком" и там постоянная нехватка мяса. Почему так? Все просто - в вышеназванном НЗФ процветают наркомания, алкоголизм и дедовщина. "Новобранцев" лупят как старые ведра на постоянной основе, чтобы "старослужащие" макаки могли сами себе доказать свою значимость.

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Скажу даже больше, если не ошибаюсь, то с весны прошлого года в 9 полк дыныры пришли аж 20 будущих трупов. Причина - контингент из числа "дедов" 9-ки мало того, что бухает и сидит на наркоте, так еще и контуженные в прямом смысле этого слова. Сами местные жители, которым как бы ближе "служить" именно в 9-ке, готовы заплатить любые деньги, лишь бы не попасть в этот зоопарк.

Эпилог. От такая "гражданская" война. Привет русским лицемерам.

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Автор
Фаш*к Донецкий Фаш*к Донецкий
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Arhangelski Juri
Arhangelski Juri
«"ихтамнет", который заблудился в степях Донбасса». Я думал, что в Донбассе полки России. А оказывается речь идёт об одном вояке-служаке.. И он нам уже страшен?
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Раньше Фашыг с Донецка писал интереснее. Но после того как его выпилила Тойота «Прада» и с его аккаунта стал ср@ть другой xoxлопездол, стало скучно.
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Петров Алексей
Петров Алексей
Читает с бумажки и уровень доказательств -зашкаливает просто
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