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13 февраля • обновлено в 11:35
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/ Общество

"Их там нет?" На Донбассе задержали российского наемника

11.6т
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На Донбассе задержали 24-летнего представителя российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили на странице в Facebook Операции объединенных сил. Там отметили, что российский наемник находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Его задержали 12 февраля в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Север". Как добавили в ООС, при себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

На Донбассе задержали российского наемника

На Донбассе задержали российского наемника

ООС

Сейчас российского наемника допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.

"Он дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск", – отметили в ООС.

На Донбассе задержали российского наемника

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ сообщали хорошие новости с Донбасса. За сутки 11 февраля противник обстреливал украинских воинов пять раз.

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Автор
Глеб Иванов
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Слово "российского" использовано больше всего) 6 лет одно и тоже блеете)
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Принаймні, буде на кого обмінювати наших хлопців. Хоча таке добро навіть кассабам не потрібне...
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Шо, опять? И куртку же нашли ему тематическую, только вот с размером не угадали :)))
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