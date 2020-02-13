"Их там нет?" На Донбассе задержали российского наемника

На Донбассе задержали 24-летнего представителя российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили на странице в Facebook Операции объединенных сил. Там отметили, что российский наемник находился в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Его задержали 12 февраля в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Север". Как добавили в ООС, при себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами.

На Донбассе задержали российского наемника ООС

Сейчас российского наемника допрашивают сотрудники соответствующих органов из состава операции Объединенных сил.

"Он дает показания о многочисленных преступлениях оккупационной администрации на Донбассе. Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск", – отметили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ сообщали хорошие новости с Донбасса. За сутки 11 февраля противник обстреливал украинских воинов пять раз.

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