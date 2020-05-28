Их нужно запомнить: в сети показали лица украинских медиков, которые спасают от COVID-19
В сети опубликовали фотографии медиков экстренной помощи из разных регионов Украины, которые ежедневно борются на новой передовой с пандемией коронавируса.
Фотопроект инициировал Всеукраинский совет реанимации. Его посвятили врачам ко Дню экстренной медицинской помощи, который в этом году пришелся на 27 мая, пишет "Радио Свобода" (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).
"Они ежедневно спасают жизни украинцев, приезжая на вызовы. Они имеют разный стаж и профессию, однако все работают в службе экстренной помощи. Это – фельдшеры, врачи, водители и диспетчеры", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что из-за критичности ситуации пациенты не всегда запоминают лица тех, кто пришел на помощь и спас их жизни. Поэтому медикам и был посвящен такой проект.
Отметим, что автором снимков является фотограф Сергей Коровайный с The Gate Agency.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в сети вызвала ажиотаж подборка фотографий медиков Буковины, где больше всего в Украине бушует эпидемия коронавируса.
Также в сети показали жесткие реалии повседневной борьбы с коронавирусом и не только медиков Закарпатской областной клинической инфекционной больницы. Фотографии сделаны в черно-белых цветах.
А еще украинские медики поделились своими фотографиями, на которых показали, как выглядят до тяжелых изменений во время пандемии коронавируса и после.