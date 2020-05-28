Их нужно запомнить: в сети показали лица украинских медиков, которые спасают от COVID-19

Марина Лисничук Общество 16:05, 28.05.2020 Обновлено: 16:31, 28.05.2020

В сети опубликовали фотографии медиков экстренной помощи из разных регионов Украины, которые ежедневно борются на новой передовой с пандемией коронавируса.

Фотопроект инициировал Всеукраинский совет реанимации. Его посвятили врачам ко Дню экстренной медицинской помощи, который в этом году пришелся на 27 мая, пишет "Радио Свобода" (чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

"Они ежедневно спасают жизни украинцев, приезжая на вызовы. Они имеют разный стаж и профессию, однако все работают в службе экстренной помощи. Это – фельдшеры, врачи, водители и диспетчеры", – говорится в сообщении.

Фельдшер Оксана Бабич, г. Белая Церковь. Стаж: 21 год

Подчеркивается, что из-за критичности ситуации пациенты не всегда запоминают лица тех, кто пришел на помощь и спас их жизни. Поэтому медикам и был посвящен такой проект.

Отметим, что автором снимков является фотограф Сергей Коровайный с The Gate Agency.

Василий Куменко, г. Буча. Работает водителем в службе экстренной помощи 2 года
Фельдшер Дария Белоус, г. Винница. Стаж: 10 лет
Врач Валентина Парфенюк, г. Ривне. Стаж: 33 лет
Вадим Каштанов, г. Киев. Работает диспетчером службы экстренной помощи три года
Фельдшер Андрей Земляной, г. Винница. Стаж: 13 лет
Старший врач Елена Понтус, г. Ривне. Работает в службе экстренной помощи уже 40 лет
Фельдшер Анна Жинчин, г. Львов. Стаж: 15 лет
Фельдшер Владимир Кравчук, г. Ривне. Стаж: 29 лет
Медицинский директор Анна Мончак, г. Тернополь. Работает 20 лет
Фельдшер Леся Ровенко, г. Винница. Стаж: 24 лет
Виталий Климчук, г. Хмельницкий. Работает водителем в службе экстренной помощи семь лет

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