"Их надо понять": Климкин заявил, что каждый 12-й украинец живет в РФ

На территории Российской Федерации в настоящее время проживает каждый двенадцатый гражданин Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто, сообщает Укринформ.

"Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в РФ. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас – в России", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что среди украинцев есть "много тех, кто не любит и Путина и Россию, но считают, что не имеют другого выбора".

"Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, – и их надо понять", - сказал Климкин.

Глава МИД убежден, что эту ситуацию необходимо "постепенно" менять, ведь постоянно так продолжаться не может.

"Сейчас есть определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация", - сказал Климкин.

Напомним, ранее был развеян фейк кремлевской пропаганды об украинцах в России.