"Их бы в Саратов!" Россияне призвали изгнать местных из Крыма

Россияне, которые переехали в аннексированный Крым, призвали местных жителей, которых что-то не устраивает на полуострове, переехать "на север".

Соответствующая переписка, которую опубликовал блогер КРЫМский бандеровец, завязалась в паблике города Феодосия в соцсети.

"Феодосийцы, почему вы так не любите свой город? Как не прочтешь, то только негатив. Я вот завидую вам и мечтаю там жить. Скажете, что мешает? Ничего не мешает, очень скоро я буду тоже феодосийской. 5 лет уже все лето у вас", – написала россиянка.

Ее в комментариях поддержали и другие представители страны-оккупанта. "Да половина России с удовольствием переедет в Крым. В регионах зима с октября по апрель, вот только сейчас тепло", "Ваш городок прекрасен!", "Я переехала в Феодосию 4 года назад и счастлива по сей день", – написали они.

При этом, жители Крыма массово написали о проблемах на полуострове: "Хочу уехать из города и Крыма в целом", "Работы мало, зарплату платят плохо".

"Тем, кому важна медицина и работа, вам пора на север", "Недовольным предлагаю переехать в холодные города без солнца, а то тут у них глаз замылился", "Их бы в Саратов, откуда я переехала", – огрызнулись им в ответ граждане РФ.

Россияне призвали изгнать местных из Крыма DW

Крым. Понаехавшие прут, а крымчанам предлагают выселяться на Север россии. Прочтите очередные дебаты с замостовой саранчой pic.twitter.com/IaWUb7Mw8t — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) August 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму пожаловались, что полуостров заполонили "чужие".

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