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17 декабря • обновлено в 11:20
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Играл на рояле без штанов: "Квартал 95" потроллил Трампа

1.7т
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Актеры студии "Квартал 95" на концерте 15 декабря показали номер, в котором высмеяли американского президента Дональда Трампа, изобразив его играющим на рояле без штанов.

В социальных сетях появились видео отрывков с концерта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Так, в номере Дональд Трамп якобы звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут "не очень". Он просит Зеленского одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте.

Студия "Квартал 95" посвятила номер Дональду Трампу

Студия "Квартал 95" посвятила номер Дональду Трампу

Скриншот

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Чтобы доказать, что "он на одной волне" с коллегой из Украины, Трамп снимает штаны и начинает играть на рояле рождественскую мелодию. По всей видимости, Трамп играет на рояле в таком виде, в знак солидарности со старым архивным номером Зеленского в "Квартале", где он делал точно также.

Квартал сделал номер, где Трамп играет на пианино. Никто не может так стебать Владимира как квартал. 😂😂😂 @yuri_velikiy @zelenskiy_official @mrszelenska.daily #зеленский #зеленський #владимирзеленский #володимирзеленський #зе #зепрезидент2019 #зеленськийпрезидент #зеленскийпрезидент #зеленскийвперед #зепрезидент #зекоманда #зекоманда2019 #зеленськийнашпрезидент #зе2019 #президент #президентукраины #президентукраїни #президентукраины2019 #президентслуганароду #украина #🇺🇦🇺🇦🇺🇦

Публикация от 💚Фан-Аккаунт Вовы💚 (@zelenskiy_fan_blr)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Артисты "Квартала 95" уже во второй раз на концерте спели про бывшего главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. На этот раз "кварталовцы" "просили прощения" у экс-главы НБУ

  • Ранее юмористы попали в скандал, высмеяв поджог дома Гонтаревой. Номер вызвал бурную реакцию в сети.

  • Позже министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".

  • При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Вони там у своєму 95 курятнику вже геть "банулися. Так могли пожартувати самі американці а не бидло з 95. Що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику.
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