Играл на рояле без штанов: "Квартал 95" потроллил Трампа

Актеры студии "Квартал 95" на концерте 15 декабря показали номер, в котором высмеяли американского президента Дональда Трампа, изобразив его играющим на рояле без штанов.

В социальных сетях появились видео отрывков с концерта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). Так, в номере Дональд Трамп якобы звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

Трамп говорит, что после их последней встречи дела у него идут "не очень". Он просит Зеленского одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте.

Студия "Квартал 95" посвятила номер Дональду Трампу Скриншот

Чтобы доказать, что "он на одной волне" с коллегой из Украины, Трамп снимает штаны и начинает играть на рояле рождественскую мелодию. По всей видимости, Трамп играет на рояле в таком виде, в знак солидарности со старым архивным номером Зеленского в "Квартале", где он делал точно также.

Ці зелені довбоклюї вчора в ДК Україна показали номер,нібито Трамп ,зв'язавшись по скайпу з Зелею,грає хєром на роялі,демонструючи " Ми с вами на одной волне". Боже,яка ж ссцянина! pic.twitter.com/yWuzqADWl0 — свічка (@svecha62) 16 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Артисты "Квартала 95" уже во второй раз на концерте спели про бывшего главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву. На этот раз "кварталовцы" "просили прощения" у экс-главы НБУ

Ранее юмористы попали в скандал, высмеяв поджог дома Гонтаревой. Номер вызвал бурную реакцию в сети.

Позже министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой за номер "95 квартала".

При этом сама Гонтарева сообщила, что узнала о скандальном номере с участием хора Веревки от своих друзей. А само выступление назвала "стыдом".

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