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''Игра в войнушку'': ''власти'' Крыма разразились угрозами в сторону Украины из-за учений

2.1тЧитать материал на украинском

"Вице-спикер парламента" аннексированного Россией Крыма Ефим Фикс заявил, что российские войска не допустят провокаций со стороны Украины во время учений в Азовском море.

"Они способны только на провокации. Все подразделения РФ, которые обеспечивают безопасность границ и безопасность на море, настолько ответственны и серьезны, что не допустят серьезных каких-то вещей с украинской стороны", - заявил он в комментарии "РИА Новости".

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Более того, так называемый "вице-спикер" назвал запланированный учения "игрой в войнушки".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, с 9 по 12 октября Украина закрывает некоторые районы Азовского моря в Запорожской области из-за проведения учений.

Место
Украина
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Сцал на рюских.
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