В результате раскопок на территории заповедника "София Киевская" были обнаружены остатки строения, датируемые концом XII века. Обнаружены клейма в виде геометрических фигур, в том числе пятиконечная звезда.

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Как мы знаем, люди в разные века исповедовали разные духовные традиции, однако по какой-то причине храмы разных традиций сооружались на одних и тех же местах.

На самом деле все дело в том, что люди интуитивно ощущали силу этих энергетически сильных мест. Именно поэтому в храмах можно было получить оздоровление, удачу, просветление, прорыв к творчеству.

В найденных мною источниках утверждалось, что в дохристианские времена на месте Софии Киевской располагалось большое капище, в котором призывались чистые силы природных стихий.

Археологи нашли остатки именно этого капища возле стен Софии Киевской - и начали раскопки. Информация подтвердилась реальными артефактами.

С Софией Киевской связаны и интересные легенды. Одна из них повествует о том, что строителям Софии во снах стали являться Ангелы, которые сообщали, что в далеком будущем наступит время, когда религии перестанут враждовать между собой, найдут общий язык, и объединятся в одну планетарную религию.

Раскопки у стен Софии Киевской segodnya.ua

Православный писатель Даниил Андреев называл в своих работах эту новую религию "Роза Мира", тибетские источники предсказывали это же гораздо раньше, и называли её "Айялунта". Так вот, согласно легендам, София Киевская станет одним из первых храмов Айялунты.

На это указывает и тот факт, что строители использовали в Софии символы всех известных мировых религий: христианские кресты, ведические орнаменты с Птицами Силы, символы эзотерического христианства, полумесяц ислама и... даже икону Богородицы, нарисованную в стиле ближневосточной богини плодородия Лахаммы, чей храм когда-то стоял в Вифлееме - в окружении шести духов плодородия.

Есть сведения и о том, что когда-то Софию венчали 13 куполов, а число 13 считается священным у индейцев обеих Америк (13 ступеней ведёт в Высшее Небо, к богу Солнца) и у буддистов Азии (13 ступеней к Нирване).

Символ пятиконечной звезды на камне, найденном у стен Софии Киевской segodnya.ua

Таким образом, принято считать, что София Киевская - это модель всей Вселенной.

С этим связан интересный и эффективный ритуал. Обойдя вокруг неё три раза по часовой стрелке, паломник получит Силу Вселенной, которая поможет во всех сферах жизни.

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Зная это, люди приезжают в Софию из разных стран мира – ради того, чтобы трижды обойти вокруг храма. Говорят, что после этого самые безнадежные проекты превращаются в благополучные.

Говорят, что возле входа в собор нужно загадать желание, или озвучить просьбу к высшим силам, после чего трижды обойти его в молчании, завершив обход в том же месте, где начали.

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