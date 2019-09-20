В современной культуре равноденствием принято называть время пересечения Солнцем границу небесного экватора. Если смотреть на нашу планету из космоса, то при равноденствии линия терминатора перпендикулярна линии экватора.

Такое астрономическое явление наступит в 2019 году в ночь с 22 на 23 сентября.

Однако, если брать обычаи более древних культур, то равноденствие обозначает одинаковую длительность дня и ночи, а такое событие реально случается 21 сентября, и осенней равноденственной ночью ежегодно считается ночь с 21 на 22 сентября.

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Поэтому 21 и 22 сентября считаются Днями Силы. По всему миру в эти дни практикуют всевозможные обряды. Впрочем, считается, что пробужденные равноденствием силы природы еще очень активны и 23 и 24 и 25 сентября.

Весеннее равноденствие считается "мужским" (растет поток небесной энергии Ян), Осеннее равноденствие - женским (растет поток земной энергии Инь), поэтому по всему миру в дни осеннего равноденствия почитают Великую Мать и богинь.

Христиане отмечают 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы, древнеславянские волхвы почитают богиню Макошь (Мать-Землю), а также празднуют праздники Рода и Рожаниц, Индия почитает Махашакти. Также отмечаются праздники "Амарилло ходжа" (желтые листья) и Мабон.

На осеннее равноденствие можно провести обряды на удачу и благополучие GoodFon

Нет такой духовной традиции, которая бы не почитала женскую божественную энергию в дни 21 и 22 сентября.

В праздничные дни осеннего равноденствия делали много обрядов на изобилие, ведь осень - это начало посадки озимых культур.

Какие обряды можно выполнить?

1. Спираль жизни. Необходимо нарисовать на песке или на земле спираль или выложить её из свечей. Потом зайти в центр спирали. В центральной точке представить, как мы исчезаем, а затем появляемся заново. В конце обряда – выйти из спирали.

При помощи этого обряда можно избавиться от старых проблем, получить новые возможности для роста и достижения поставленных целей.

Спираль из свечей. Автор идеи - Игорь Мехеда Фото Игоря Мехеды

2. Благодарение за урожай прошлых периодов. На стол нужно положить овощи и фрукты, мысленно поблагодарить Мать-Землю за ее дары. Можно прочитать мантру АДИМА.

Этот обряд способствует получению урожая будущих периодов.

3. Обрядовый стол. Необходимо приготовить блюда из овощей и фруктов. При этом делать это не для себя, а для Великой Матери Миров. Затем все должны сесть за стол на праздничный ужин. Все, принимающие участие в обряде, получают силу плодородия и удачу - до следующего равноденствия.

В дни равноденствия можно проводить и другие обряды. Главное условие – они должны резонировать с желанием сердца.

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