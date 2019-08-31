Первая четверть - растущая Луна. С 1 по 6 сентября.

Вторая четверть - растущая Луна. С 6 по 14 сентября.

Фазы растущей Луны испокон веков использовались не только в магических обрядах, но и в ритуалах многих религий. Считается, что растущая Луна обеспечивает рост многих полезных событий в жизни человека. А именно: рост здоровья, удачи, денежного потока, оказывает позитивное влияние на приплод домашних животных, рост растений, прибавление материальных благ.

Растущая Луна Youtube

Самые известные обряды таковы. Закрывали левый глаз и шептали, глядя на растущую Луну правым глазом: "Тебе, месяц, быть полным, а мне здоровым" - не менее пяти минут. Или - "Тебе, месяц, быть полным, а мне богатым!" - также не менее пяти минут.

Девушки и парни зазывали через Луну суженого (суженую). Для этого выходили на улицу ночью и посылали в сторону Луны любовь и добрые чувства. Когда чувствовали от Луны энергетический ответ, говорили: "Мать Миров, пошли мне мою половинку через Луну". После чего совершали вращение по часовой стрелке пять раз (правое плечо идет назад, левое - вперед). Затем, никому ничего не говоря и не оглядываясь, шли домой и ложились спать. Через несколько дней суженый (суженая) появлялись в их жизни, и личная жизнь складывалась удачно. К такому же обряду прибегали, когда хотели зазвать в свою жизнь друзей или покупателей на свой товар.

Полнолуние в сентябре 2019 выпадает на 14 сентября.

К полнолунию приурочено много обрядов. Например, в ведических традициях, также, как и в древнем Вавилоне или в древнем Египте, полная Луна считалась печатью на договоре, заключенном между Богом и Первопредками, или между людьми и богами. Поэтому было принято в полнолуние просить у Богов исполнения всевозможных желаний.

Полнолуние Google Images

Было также принято, глядя на полную Луну, просить у Высших Сил богатства. Для этого читались мантры "Кунг Роно Ама Нило Та Вонг" (Тибетские учения), "Аум Шри Гайя Ади Чандра Намах" (индуизм). Не менее пяти минут. Меньше нельзя, больше - можно. Пять минут - это простейшие врата между мирами, протянутые во времени.

На полнолуние также было принято призывать удачу. Для этого вспоминали сразу всех Божеств Луны - всех народов и учений. Начиная от лунного архангела Гавриила (Габриэля, Джабраила), и до Нгамы, Царедвены, Селены, Леукосии, Тривии, Чанэ, Метцли и т.д. Этим собирали все каналы лунной энергии в один большой луч, который должен был обеспечивать удачу.

Третья четверть - убывающая Луна. С 15 по 22 сентября 2019 года.

Четвертая четверть - убывающая Луна. С 22 по 27 сентября 2019 года.

На убывающей Луне обрядово использовали убывание для влияния на жизнь. Луна убывает - болезни убывают, Луна убывает - проблемы уходят, Луна убывает - опасности исчезают.

Убывающая Луна Google Images

На убывающую Луну также старались заниматься снятием любых негативных программ из жизни человека. Луну считали воплощением Великой Богини (в христианстве – Богородицы, поэтому на многих иконах Богородица стоит на лунном серпе). И называли "Королева Ночи". Королева Ночи могла приказать злых силам уйти от людей и не вредить им. Символом власти Великой Матери считались лук и чеснок, так как они похожи на Луну в разных её фазах. Вот отчего всевозможные неблагоприятные силы изгоняли луком и чесноком.

Новости Великая тайна Софии Киевской раскрыта

Новолуние в сентябре выпадает на 28 сентября 2019 года.

Новолуние считается благоприятным для зарождения всего нового. Это очень опасная фаза Луны, когда действуют разрушительные программы, но еще больше положительных закладываются. Поэтому во многих религиях мира на новолуние, в 29 лунный день, часто держат посты и медитируют на Высшее. Этим избавляются от опасных воздействий.

Новолуние Google Images

Одновременно с этим обращаются к лунной богине Гекате. Геката изображается в виде черной женщины со змеями вместо волос, часто многорукой, которая едет на черной колеснице, запряжённой черными лошадьми, в черной ночи, сопровождаемая черными собаками. У неё 1008 обликов. Культ Гекаты характерен не только для Греции, но и для других стран Азии, и в давние времена пришел к грекам оттуда. Считалось, что, невзирая на страшный облик, Геката благостна к людям и может распутать любое неизвестное колдовство или решить жизненную проблему.

Для того, чтобы получить помощь Гекаты, пекли буханку черного хлеба, шли на перекресток трех дорог (потому что еще одна ипостась Гекаты -"Трёхликая"), оставляли хлеб возле перекрестка в дар Гекате, озвучивали свою просьбу и уходили домой. Просьба исполнялась.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!