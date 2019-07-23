Ученые Института физики атмосферы Китайской академии наук пришли к выводу о том, что чрезвычайно сильное извержение вулкана способно прервать процесс восстановления озонового слоя Земли и стать причиной "конца света".

В последние несколько лет чуть ли не ежедневно меня просят дать ответы на вопросы о возможности той или иной природной катастрофы, которая погубит человечество. Так произошло и сегодня.

По этому поводу хочется сказать несколько слов. Прежде всего, апокалиптические настроения - это страх перед переменами. Мышление большинства людей застряло в старых догмах и привыкло жить по старым шаблонам. Нового мышления, которое требует от человека эволюция, природа и космос, люди еще не выработали, и не знают, где его искать. Отсюда ощущение безнадежности и приближения конца света.

Любая катастрофа принимается с облегчением, так как все проблемы этой катастрофой решаются - и ни о чем думать не надо. "Протянем по старому шаблону, и все будет окей" – думают люди. Нет. По старому шаблону уже не будет! Времена изменились – идёт новая эпоха!

Об этом очень хорошо, хоть и иносказательно, написал Габриель Гарсия Маркес в романе "Сто лет одиночества". По сюжету, род Буэндия был создан на иллюзии, на отходе от истинной реальности, на нарушении законов природы, на обмане. И как бы ни складывалась судьба всех, кто рождался и жил в этом роду, в результате ураган снесёт всех потомков рода и селение, где они жили, подчистую. Иллюзией начали – и в конце иллюзия развеялась, исчезла.

Современное человечество начинает чувствовать, что мы живем в полностью иллюзорном и неадекватном социальном пространстве – все, что создавалось в течение последних столетий, является не более чем иллюзией. А чтобы вернуться к счастливой жизни, человечеству нужно вернуться к истинной реальности, к гармонии с природой и с самим собой.

Гроза над городом. Иллюстрация Інформатор

Вот поэтому ещё с начала ХХ века многие живут ожиданием "равноденственной бури", названной так потому, что она должна начаться на весеннее равноденствие, разбушеваться и смести иллюзии.

Те, кто не хотят меняться, воспримут эту бурю как конец света, потому что это катастрофа их маленького комфортного старого иллюзорного мирка. Большинство же человечества воспримут это как возможность прийти к эволюции и счастью.

Никто не знает, из каких элементов будет состоять эта равноденственная буря, но в нее могут входить и извержения вулканов, и цунами, и землетрясения. Однако таких стихийных бедствий, от которых погибнет целая планета, не будет. Веды утверждают то же самое. Жизнь сохранится, люди выживут, и будут жить дальше. Это первое.

Второе. Человеку дана возможность приспосабливаться к любым условиям. Возьмем тот же ХХ век. В результате всевозможных ядерных испытаний радиоактивность во всех точках планеты значительно повысилась (в несколько раз!). Изменились и химические формулы органических и неорганических соединений, окружающих нас. Живем ведь? А если бы из позапрошлого века на какой-нибудь машине времени к нам попал гость из прошлого и выпил бы стакан нашего молока, то, по оценкам биологов, прожил бы от силы еще два-три часа. Его организм не справился бы с современным молоком. А наш справляется.

В человеке заложены огромные ресурсы, способные справиться с любыми переменами - и с потеплением, и с похолоданием, и с повышением радиоактивности, и с космическим излучением, которого стало больше в результате уменьшения озонового слоя и со всем остальным.

И знания об этом есть – и у современной медицины, и в староведических источниках. Применяем и живем дальше – новый человек в новом мире в новой цивилизации.

Теперь о другом вопросе – о государствах, которые смогут выжить во время глобальной катастрофы.

Действительно, современная Украина и современная Индия стоят на гигантских кристаллических гранитных щитах, которые могут защитить людей от влияния катастроф. Начиная от "смягчения" сейсмических волн, заканчивая энергетической защитой людей. Этот феномен пока слабо изучен, но он работает.

И все же речь не идет о полном предотвращении природных катастроф, а о значительном их "смягчении". Только теперь человечество начинает понимать, почему древнейшие цивилизации строили свои города, выбивая их в склонах гор или в гранитных скалах!

И последний вопрос, заданный мне. Как известно, в мире до сих пор существует множество королевств и империй: как они будут распадаться, не вызовут ли Третью мировую войну? Отвечаю: нет, не вызовут. Они распадутся тихо, в результате внутренних процессов, в том числе и неизвестных нам, потому что новая эпоха такие процессы запустила, хотя механизм их действия на сегодняшний день непонятен. А на остатках старых государств расцветут новые.

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