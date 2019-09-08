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8 сентября • обновлено в 10:53
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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
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9.9.2019: вас ожидают неожиданные и загадочные события

1.9т Читать материал на украинском

Сентябрь 2019 года принесёт нам три необычных дня, нумерологически связанные с числом 9. Это 09.09.2019, 19.09.2019, 29.09.2019.

Три девятки присутствуют в каждой дате. Это очень необычно. Что обозначает в нумерологиях разных мировых духовных культур число "9"? Число "9" обозначает совершенство.

Это завершающее ряд простых цифр простое число, после которого уже следуют сложные.

В мистических системах Азии и Ближнего Востока число "7" также означает человека обычного, число "8" переход от человека обычного к человеку святому, просветленному, число "9" - человека святого, просветленного, а число "10" - выход просветленного человека на единение с Абсолютом. Таким образом, число "9" представляется как конечная цель эволюции обычного человека в человека духовного.

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А в культурах цивилизаций Северной и Южной Америк есть два пути к Абсолюту - через Небо и через Землю. Первый путь содержит 13 ступеней (и здесь он созвучен с буддизмом, где также 13 ступеней ведут к нирване), второй путь содержит 9 ступеней. Поэтому пирамиды Солнца и Луны имеют 13 и 9 ступеней соответственно.

Девятки. Иллюстрация

Девятки. Иллюстрация

Google Images

Если брать психологическое соответствие, то Солнце и число 13 обозначают наше бессознательное, а Луна и число 9 наше подсознательное. Поэтому число 9 всегда ассоциировалось с материнскими силами Земли и с богинями разных религий мира. К Силе Матери ведут 9 врат – их жрецы во время обрядов открывали при помощи медитации.

Поэтому число "9" действует двояко. Для людей, чье подсознание чисто и внутренние проблемы проработаны, оно приносит большую удачу и быстрое достижение целей. Для людей, чье подсознание наполнено хаосом и неразберихой, внутренние проблемы не проработаны, оно приносит испытания, иногда достаточно жесткие, как путь для решения существующих проблем и очищения.

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Три девятки - это, соответственно, тройное такое воздействие. Что и будет происходить в дни 09.09.2019, 19.09.2019, 29.09.2009.

Рекомендации. Эти дни можно посвятить очистительным или оздоровительным медитациям. Или же усилить активность в своих жизненных проектах - удача обязательно должна улыбнуться.

Еще коснемся трех дат, содержащих 9.

9 сентября - Совершенство, начало новых, неожиданных и загадочных событий.

19 сентября - проявление Абсолютного в Мире, способствует всеобщему счастью.

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29 сентября - испытания, осознание и преодоление иллюзорности.

Хочу пожелать нашим читателям, чтобы все три даты с тремя девятками принесли всем благостные события. А еще хочу сказать, что все дни силы и праздники будут в сентябре 2019 очень сильными, потому что 9 проявлена в датах трижды по три - то есть девять девяток! Проявится необычайная мощь женской энергии Вселенной!

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