Хмельнитчина играет с жизнями, "забив" на карантин: город вовсю готовится к праздникам перед локдауном

В Хмельницкой области с начала эпидемии обнаружено около 33 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из которых более 500 закончились летальным исходом. В сумме больницы региона загружены менее чем на половину, однако реальная картина остается неизвестной.

Все дело в том, что местные жители сами массово игнорируют карантинные ограничения, а многие из них не хотят делать тестов либо же переносят болезнь "на ногах", продолжая ходить на работу.

Так что же происходит на самом деле в Хмельницкой области – читайте в материале OBOZREVATEL.

Боятся вызывать скорую и не соблюдают самоизоляцию

50-летняя жительница Хмельницкого Елена чуть больше двух недель назад почувствовала первые признаки болезни. Все симптомы указывали на то, что у нее, скорее всего, COVID-19.

"Это было страшно. Сначала пропало обоняние. Далее – начало "ломать" так, что выкручивало, кажется, даже уши. Очень скакала температура. Все это продолжалось дня три. Обратилась к семейному врачу, он прописал принимать витамины C, D, пить много чая и воды, и дышать свежим воздухом", – рассказывает женщина.

Елена признается: тест не делала. Не столько потому, что не хотела тратиться, сколько из-за страха, что соседи увидят "скорую" – и поползут слухи. Отсидела дома 12 дней, пока не стало легче. А вот ее муж, работающий на рынке, все это время ходил на работу, подвергая опасности заражения всех, с кем контактировал.

Похожая история и у другой жительницы Хмельницкого, Натальи. Она работает уборщицей. На работе и подхватила болезнь.

"Одна наша коллега заболел ковидом, но продолжала ходить на работу. Маску она не надевала, и такое впечатление, что специально пыталась поближе подойти к коллегам", – говорит Наталья.

Сейчас женщина находится дома на самоизоляции. Проходит прописанное врачом лечение. До сих пор страдает от температуры.

"Когда общалась с врачом, спросила, что делать моему мужу, у которого хоть и не было симптомов, но который со мной постоянно контактировал и мог подхватить болезнь. Врач спрашивает: А где он работает? – На строительстве, – отвечаю. "А... Пусть ходит. Там же свежий воздух", – вспоминает Наталья.

Подобных случаев игнорирования необходимости соблюдать самоизоляции теми, у кого проявляются симптомы коронавируса, – немало. Поэтому болезнь может распространяться в геометрической прогрессии. А учитывая перебои с тестированием за государственный счет и нежелание или отсутствие возможности у людей пройти платные тесты, реальные масштабы беды представить сложно.

Коронавирус с "новогодним привкусом"

Впрочем, подобная ситуация, похоже, не причина отказываться от традиционных новогодних гуляний. Как только в Кабмине заявили, что введение полного локдауна, который предварительно должен был начаться в конце декабря, – отсрочено, в Хмельницком "засветили" елку и открыли новогодне-рождественскую ярмарку. Очевидцы утверждают: наличием масок и соблюдением социальной дистанции там не заморачивается никто.

В воскресенье, 6 декабря, у городской елки собрались сотни жителей Хмельницкого

Люди не одевали маски и толпились в очередях

Несмотря на то, что в соседних Ривне и Виннице все новогодние развлечения перенесли в онлайн-формат, в Хмельницком они стартовали оффлайн еще 4 декабря. Все карантинные ограничения, как сообщают местные СМИ, вылились в желтую разметку на асфальте (на которую никто особенно не обращает внимания) и уменьшение количества предпринимателей, допущенных к участию в ярмарке.

Сотни хмельнитчан, очереди, толкотня и практически полное отсутствие средств индивидуальной защиты – так выглядел , по словам очевидцев, первый воскресный вечер на улице Проскуровской, где и происходило действо.

Сколько заболевших будет среди этих радостных людей, которые достаточно агрессивно в комментариях под новостью о ярмарке отстаивают собственное право на "атмосферу новогоднюю и ощущение праздника", и тех, кто не делал тестов на коронавирус и не соблюдает самоизоляцию – можно будет судить уже через пару недель. Когда реальная кривая заболеваемости почти гарантированно поползет вверх.

Особенно странным и несколько излишним на фоне такого массового гуляния выглядит действующее в городе ограничение на проезд в городском транспорте. Хмельнитчане массово жалуются на проблемы с тем, чтобы добраться на работу или в школу, ведь водителям автобусов и маршруток категорически запрещено брать "стоячих" пассажиров.

Какая ситуация в больницах?

Еще в сентябре в Хмельницкой фиксировался дефицит коек для больных коронавирусом. И катастрофически не хватало медицинского персонала. Врачи и медсестры отказывались работать в условиях повышенного риска по копеечные зарплаты. Сейчас, если верить официальным заявлениям, ситуация с кадрами значительно улучшилась. В частности, благодаря доплатам в размере 300% оклада, о которых отчитывается местная власть.

К примеру, из главного лечебного учреждения области, которое принимает больных COVID-19, с момента госпитализации первой пациентки с этим диагнозом весной 2020-го уволились 83 сотрудника. Вместе с тем, как сообщила на брифинге 2 декабря главный врач этой больницы Оксана Поддубная, с тех пор на работу взяли 104 человека. Поэтому теперь свободными остаются только 3 вакансии: 1 врача и 2 медсестер.

И если верить руководителю больницы, от желающих устроиться на работу врачом с зарплатой в размере 25 000 гривен, медсестрой на 20 000 или санитаркой за 16 500 гривен – практически нет отбоя.

Сами же хмельнитчане сообщают, что якобы увольнения медиков продолжаются – как из-за низких зарплат, так и вследствие сокращений.

Что же касается заполненности перепрофилированных под прием больных COVID-19 отделений в больницах области, в Хмельницкой ОГА утверждают: средний показных заполненности койкомест не дотягивает даже до половины и составляет 46,32%. Лидерами по заполненности является Каменец-Подольская городская больница, где занято более 90% койкомест, и Полонская ЦРБ – с заполненностью 82%.

Кроме того, как заявляет первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Роман Примуш, до конца года на оснащение койкомест в "коронавирусных" больницах кислородом планируют потратить 2 млн грн.

Также Примуш рассказал, что после трагической гибели двух ИВЛ-пациентов из-за отключения света на Львовщине специальные комиссии проверили оснащенность больниц Хмельницкой области альтернативными источниками энергоснабжения. В ходе проверки были выявлены недостатки в больницах Волочисского, Виньковецкого, Славутского и Теофипольского районов.

"Там или в автоматическом режиме не переключается генератор, то есть там определенные наладочные работы нужно сделать, либо не налажено сотрудничество работников, которые должны это оперативно осуществлять", – объясняет Примуш.

А вот простые жители жалуются, что попасть в стационар с коронавирусом еще тот квест, который стоит сил, времени и денег.

Так, Вера Стенюх из Хмельницкого жалуется: с диагнозом "правосторонняя бронхокорневая пневмония" вынуждена лечиться дома.

"Была у врача, она назначила антибиотик. В больницу не кладут, говорят, нет мест", – объясняет женщина. И добавляет: знакомые, которым повезло больше и которые все-таки попали в стационар, рассказывали, что должны были платить за госпитализацию. При этом, разные люди называют разные суммы: от сотни до нескольких тысяч гривен.

"Мы никому не нужны, лечимся сами, сгораем дома. Это просто ужас, как к нам относятся! Мы никому не нужны!" – жалуется жительница Хмельницкого Ирина Гладун.

А тем временем власть решила ввести жесткий карантин лишь через месяц, после Рождества, с 8 января. Сколько украинцев за это время еще столкнутся со смертельной болезнью – неизвестно. В такой ситуации каждому остается заботиться о себе самому, придерживаясь хотя бы элементарных противоэпидемиологических правил.