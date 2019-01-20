ИГИЛ, газ или Путин? Кто виноват в трагедии в Магнитогорске

Взрыв в жилом доме российского Магнитогорска, который унес жизни 39 человек, из них 6 детей, полиция квалифицировала как причинение смерти по неосторожности, основная версия – взрыв бытового газа. Только сами жители не очень поверили официальной версии правоохранителей, многие уверены, что это теракт.

Спустя 18 дней после трагедии, одна из террористических организаций взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске, но следствие продолжает упорно отрицать эту версию.

Что на самом деле произошло, и кто виноват в этой жуткой трагедии, разбирался OBOZREVATEL.

Трагедия унесла жизни 39 человек

Взрыв в 10-этажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске (РФ) произошел накануне Нового Года, 31 декабря, в 6 утра по местному времени. В результате взрыва частично обрушился подъезд дома, обломки образовали завал высотой до третьего-четвертого этажей. Взрывом было уничтожено 35 квартир, еще десять разрушены частично.

В ходе спасательных работ было эвакуировано 86 человек, в первый день с-под завалов удалось спасти 5 жителей дома, еще 4 нашли мертвыми. Спасательная операция завершилась вечером 3 января, на тот момент количество жертв увеличилось до 39 человек, из них 6 детей.

Пожалуй, самой невероятной и радостной новостью стало спасение 10-месячного ребенка Ивана Фокина. Практически сутки он находился по завалами на морозе. Как рассказал один из спасателей, они услышали детский плач. Там, где он раздавался, отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Правда, когда говорили "тише", малыш тоже затихал. Пришлось звать его, тогда он откликался. Ребенка "учуяла" и собака.

Чудом спаслась и вся семья Вани – мама, папа и старший брат. Отец младенца, Женя (в ту ночь он был на работе), рассказывал, как удалось спастись его жене и старшему сыну. По его словам, их квартира находилась прямо над аркой дома. Жена спала со старшим сыном на диване. Он как раз под утро встал в туалет, потом вернулся и лег, жена его обняла. И они вместе провалились вниз. Им повезло, они смогли спастись, вдвоем они выбрались из-под завалов.

Ваня Фокин ВКонтакте Евгения Фокина

Первых жертв трагедии похоронили 4 января, с другими город прощался еще в течении нескольких дней.

Теракт или взрыв бытового газа

Сразу же после взрыва в управлении ФСБ в Челябинской области заявили, что отрабатывают все версии произошедшего, но основной была – взрыв бытового газа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

4 января СК РФ сообщил, что следов взрывчатки на месте происшествия не обнаружено, но при этом ни в Комитете, ни в ФСБ информацию о теракте официально не опровергают.

Почему же в России многие верят в то, что взрыв в доме произошел вследствие организованного теракта? В комментарии OBOZREVATEL оппозиционный российский политик Леонид Гозман объяснил это так: "Каждый раз, когда в стране происходят теракты, в любой стране, выдвигаются разные версии. Важно другое, что чтобы не говорила наша власть, это все вызывает глобальное недоверие, в том числе и у людей, которые поддерживают Путина. Когда власть РФ говорит, что это не теракт, люди думают наоборот".

По его мнению, отрицание очевидных фактов со стороны Кремля, например, "нас там нет" на Донбассе, приучило людей к тому, что власть может врать.

Вполне возможно, что версия правоохранителей о взрыве бытового газа осталась бы единственной и правдоподобной для россиян, если бы не одно происшествие, которое случилось на следующий день после трагедии. Вечером 1 января, в Магнитогорске загорелась и взорвалась маршрутка, в ней погибли три человека.

Это ЧП сразу же связали со взрывом в жилом доме. В российских СМИ тут же распространилась версия о том, что в машине ехали террористы, которые и устроили подрыв. При этом источники сообщают, что погибшие также заложили бомбу в местном ТЦ "Континент". По одной из версий, подозрительный предмет в мусорном контейнере нашел бездомный. Это оказалось деактивированное взрывное устройство с телефоном. Связанные с телефоном сим-карты перемещались в маршрутке, при попытке задержания пассажиры стали отстреливаться.

По другой версии, правоохранители знали о заложенной взрывчатке в здании и вели террористов еще от ТЦ. В ходе боя террористов пришлось ликвидировать.

Сразу же после взрыва правоохранители оцепили два дома по улице Ленина, предполагается, что там находился четвертый террорист, которого убили российские спецслужбы.

При этом по официальной версии машина взорвалась все из-за того же газа – под машиной были прикреплены неисправные газовые баллоны.

Российское издание "Комсомольская правда" провело свое небольшое расследование трагедии. Пообщавшись с экспертами газовой сфере, журналисты пишут, что для такого объемного взрыва газ в квартире нужно копить намеренно, от открытой конфорки такого эффекта бы не было.

Согласно данным издания, квартиру, в которой предположительно произошел взрыв, на новогоднюю ночь сняли два гражданина Таджикистана. Предположительно, они могли запечатали вентиляцию так, чтобы соседи не слышали запаха. А потом в шесть утра, находясь рядом с домом, дистанционно привели в действие взрывное устройство. Журналисты утверждают, что в списках погибших таджики не числятся, они просто исчезли.

Причастность ИГИЛ

Спустя 18 дней после трагедии ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group со ссылкой на газету террористов.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов аl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", – говорится в сообщении.

IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO — SITE Intel Group (@siteintelgroup) 17 января 2019 г.

Телеграм-канал Directorate 4 также подтверждает эту информацию со ссылкой на публикацию в принадлежащей террористам газете Al Naba.

"Свое долгое молчание на эту тему группировка объясняет соображениями безопасности устроивших теракт. Никаких подробностей, кроме общеизвестных, в своей статье джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было", — говорится в сообщении Directorate 4.

В России уже отреагировали на данное заявление, так представитель СК России Светлана Петренко призвала не доверять заявлениям террористических организаций, которые часто приписывают себе резонансные происшествия в разных странах мира.

"То, что эти террористы, помимо того, что убивают людей, еще и постоянно врут, это не значит, что на этот раз это могли быть не они. Наши будут отбиваться от версии теракта, они не будут его признавать, даже если он произошел, потому что президенту уже доложили, что это был бытовой газ, и только поэтому Путин поехал в Магнитогорск. А если бы это был теракт, еще и неизвестно, кем организованный, он бы конечно туда не поехал. Поэтому теперь они будут стоять насмерть за версию взрыва бытового газа. Поэтому точно мы об этом никогда не узнаем", – считает Гозман.

Владимир Путин на совещании в Магнитогорске ТАСС

В том, что причиной взрыва в доме был отнюдь не бытовой газ, уверен учредитель и идеолог в РАД "Российское антивоенное движение" Павел Шелков. В комментарии OBOZREVATEL он рассказал, что вся эта история схожа со взрывами жилых домов в ряде российских городов в 1999 году.

"Этот взрыв у большинства аналитиков вызвал серьезные сомнения в плане официальной версии – взрыва бытового газа. Было много комментариев о том, что газ так не взрывается, за то именно так взрывались дома в Москве и Волгодонске в свое время, когда Путин приходил к власти. Тогда также была информация о второй точке заложения бомбы, как и здесь говорят о подозрительной машине, которая стояла возле дома", – говорит Шелков.

Россиянин уверен, что взрыв должен был полностью разрушить дом, но что-то пошло не по сценарию российских спецслужб. Именно поэтому в Магнитогорск приехал сам Путин, чтобы замести следы.

"Моя версия, что это все было спланированно, но пошло не по сценарию, поэтому была взята пауза, и не сразу объявили, что это ИГИЛ", – считает он.

Почему же именно эта террористическая организация взяла на себя ответственность, Шелков поясняет: "ИГИЛ - это удобная для Кремля форма обвинения кого-то в том, что на самом деле совершает сама Россия".

"Не только у меня есть серьезные подозрения считать, что эта организация очень тесно инкорпорирована с Кремлем. Ранее СССР поддерживала различные террористические группировки: "Фракция Красной армии", которая действовала на территории Германии, организация "Освобождение Палестины", которая регулярно совершала теракты, а том числе и на территории Израиля, это касается и ХАМАСа, который до сих пор тесно связан с Россией. И гибридная война Путина с Западом как раз ведется через такие организации. Я конечно не могу сказать, что все решения за ИГИЛ принимаются в Кремле, но то, что наблюдается какая-то координация, это совершенно точно, в том числе и передача оружия", – заявляет россиянин.

Причиной таких ужасных действий со стороны российских спецслужб, Шелков называет ту же, что и со взрывами домов в 1999 году – поднять рейтинг Путина.

Последствия взрыва дома в Москве, 1999 год

"Если взять историю Владимира Путина, он пришел к власти под взрывы домов в российских городах. До того, как пролилась кровь мирных жителей, его рейтинг составлял около 2%, его вообще никто не знал. Все его правление движется на запугивании населения с помощью проливания крови, сначала дома, взрывы самолетов, взрывы в метро. Но дома уже давно не взрывали, а это говорит о том, что у них сейчас вообще все плохо, и им нужно пролить много крови в расчете на то, что народ опять полюбит Путина и будет просить царя спасти их от проклятых террористов. Но сейчас люди уже перестали Путину верить", – отметил он.

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