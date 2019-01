ИГИЛ, газ или Путин? Кто виноват в трагедии в Магнитогорске

Взрыв в жилом доме российского Магнитогорска, который унес жизни 39 человек, из них 6 детей, полиция квалифицировала как причинение смерти по неосторожности, основная версия – взрыв бытового газа. Только сами жители не очень поверили официальной версии правоохранителей, многие уверены, что это теракт.

Спустя 18 дней после трагедии, одна из террористических организаций взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске, но следствие продолжает упорно отрицать эту версию.

Что на самом деле произошло, и кто виноват в этой жуткой трагедии, разбирался OBOZREVATEL.

Взрыв в 10-этажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске (РФ) произошел накануне Нового Года, 31 декабря, в 6 утра по местному времени. В результате взрыва частично обрушился подъезд дома, обломки образовали завал высотой до третьего-четвертого этажей. Взрывом было уничтожено 35 квартир, еще десять разрушены частично.

В ходе спасательных работ было эвакуировано 86 человек, в первый день с-под завалов удалось спасти 5 жителей дома, еще 4 нашли мертвыми. Спасательная операция завершилась вечером 3 января, на тот момент количество жертв увеличилось до 39 человек, из них 6 детей.

Пожалуй, самой невероятной и радостной новостью стало спасение 10-месячного ребенка Ивана Фокина. Практически сутки он находился по завалами на морозе. Как рассказал один из спасателей, они услышали детский плач. Там, где он раздавался, отодвинули несколько плит и объявили минуту тишины. Правда, когда говорили "тише", малыш тоже затихал. Пришлось звать его, тогда он откликался. Ребенка "учуяла" и собака.

Чудом спаслась и вся семья Вани – мама, папа и старший брат. Отец младенца, Женя (в ту ночь он был на работе), рассказывал, как удалось спастись его жене и старшему сыну. По его словам, их квартира находилась прямо над аркой дома. Жена спала со старшим сыном на диване. Он как раз под утро встал в туалет, потом вернулся и лег, жена его обняла. И они вместе провалились вниз. Им повезло, они смогли спастись, вдвоем они выбрались из-под завалов.

Первых жертв трагедии похоронили 4 января, с другими город прощался еще в течении нескольких дней.

Сразу же после взрыва в управлении ФСБ в Челябинской области заявили, что отрабатывают все версии произошедшего, но основной была – взрыв бытового газа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

4 января СК РФ сообщил, что следов взрывчатки на месте происшествия не обнаружено, но при этом ни в Комитете, ни в ФСБ информацию о теракте официально не опровергают.

Почему же в России многие верят в то, что взрыв в доме произошел вследствие организованного теракта? В комментарии OBOZREVATEL оппозиционный российский политик Леонид Гозман объяснил это так: "Каждый раз, когда в стране происходят теракты, в любой стране, выдвигаются разные версии. Важно другое, что чтобы не говорила наша власть, это все вызывает глобальное недоверие, в том числе и у людей, которые поддерживают Путина. Когда власть РФ говорит, что это не теракт, люди думают наоборот".

По его мнению, отрицание очевидных фактов со стороны Кремля, например, "нас там нет" на Донбассе, приучило людей к тому, что власть может врать.

Вполне возможно, что версия правоохранителей о взрыве бытового газа осталась бы единственной и правдоподобной для россиян, если бы не одно происшествие, которое случилось на следующий день после трагедии. Вечером 1 января, в Магнитогорске загорелась и взорвалась маршрутка, в ней погибли три человека.

Это ЧП сразу же связали со взрывом в жилом доме. В российских СМИ тут же распространилась версия о том, что в машине ехали террористы, которые и устроили подрыв. При этом источники сообщают, что погибшие также заложили бомбу в местном ТЦ "Континент". По одной из версий, подозрительный предмет в мусорном контейнере нашел бездомный. Это оказалось деактивированное взрывное устройство с телефоном. Связанные с телефоном сим-карты перемещались в маршрутке, при попытке задержания пассажиры стали отстреливаться.

По другой версии, правоохранители знали о заложенной взрывчатке в здании и вели террористов еще от ТЦ. В ходе боя террористов пришлось ликвидировать.

Сразу же после взрыва правоохранители оцепили два дома по улице Ленина, предполагается, что там находился четвертый террорист, которого убили российские спецслужбы.

При этом по официальной версии машина взорвалась все из-за того же газа – под машиной были прикреплены неисправные газовые баллоны.

Российское издание "Комсомольская правда" провело свое небольшое расследование трагедии. Пообщавшись с экспертами газовой сфере, журналисты пишут, что для такого объемного взрыва газ в квартире нужно копить намеренно, от открытой конфорки такого эффекта бы не было.

Согласно данным издания, квартиру, в которой предположительно произошел взрыв, на новогоднюю ночь сняли два гражданина Таджикистана. Предположительно, они могли запечатали вентиляцию так, чтобы соседи не слышали запаха. А потом в шесть утра, находясь рядом с домом, дистанционно привели в действие взрывное устройство. Журналисты утверждают, что в списках погибших таджики не числятся, они просто исчезли.

Спустя 18 дней после трагедии ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group со ссылкой на газету террористов.

"Как говорится в "эксклюзивном" материале в выпуске 165 еженедельной газеты исламистов аl-Naba, ИГИЛ берет на себя ответственность за взрывы многоквартирного дома и микроавтобуса в российском Магнитогорске", – говорится в сообщении.

IS Claims Apartment Building Explosion, Bus Bombing in Russian City of Magnitogorsk https://t.co/Y40aHQ4BUO