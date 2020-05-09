Идут снег и похолодание: в Украине снова испортится погода

В Украину из западной Европы приближается мощная полоса дождей, снег и постепенное похолодание.

В ближайшие три дня – 10, 11 и 12 мая осадки прогнозируют на значительной части территории страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, в воскресенье небольшие прояснения с солнцем ожидаются только в южных и центральных областях Украины, на остальной территории периодически пройдут небольшие дожди.

В Украине испортится погода hlukhiv.info

Температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах +15 +20 градусов, на западе ожидается +17 +24 градуса.

"А вот уже 12 мая атмосферный фронт принесет на значительную часть территории Украины серьезные дожди, а за фронтом подтянется похолодание, которое вызовет в западных областях Украины даже снег", – написала синоптик.

Диденко отметила, что уже в понедельник столбики термометров поднимутся до +20 +25 градусов, а в западных областях до +27 градусов. В течение 12-13 мая ожидается постепенное похолодание.

"В Киеве завтра существенные осадки маловероятны, так, где-то немного небольшой дождик, может, и пройдет. Днем погреемся при +18 +20 градусах. В понедельник в столице будет лето - солнце и +25 градусов. Во вторник подойдет дождевой фронт, а в среду похолодает", – рассказала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич сказал, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.

При этом синоптик Леонид Горбань сообщил, что погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.